ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центризбирком (ЦИК) заверил списки кандидатов в депутаты Государственной думы от КПРФ, сообщил Telegram-канал комиссии. В федеральный список коммунистов вошли 333 человека, еще 225 кандидатов выдвинули по одномандатным избирательным округам.

ЦИК сообщил, что коммунистам дано разрешение открыть специальный счет для формирования избирательного фонда в ПАО «Сбербанк».

КПРФ представила все необходимые документы в ЦИК 3 июля. В отличие от «Яблока» и Партии пенсионеров, к документации коммунистов у Центризбиркома претензий не нашлось.

20 июня КПРФ первой из российских партий провела предвыборный съезд, на котором определила, кто и как будет представлять ее на выборах. Партсписок возглавили председатель центрального комитета (ЦК) КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

Подробнее о съезде — в материале «Коммунисты отписались первыми».

Степан Мельчаков