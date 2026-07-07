ЦИК выявил недостатки в документах 33 кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров
Центризбирком (ЦИК) обнаружил недостатки в документах, переданных для заверения кандидатов на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров, передает «Интерфакс». Замечания ЦИКа коснулись 33 выдвиженцев партии.
Член ЦИК Антон Лопатин сообщил на заседании комиссии, что недостатки обнаружены в документах 28 из 268 «пенсионеров», включенных в федеральный список, и пяти из 108 одномандатников.
Партия должна принести исправленные документы не позднее 9 июля. Вопрос о заверении списков будет рассмотрен на заседании Центризбиркома 11 июля.
Ранее ЦИК заявил об аналогичных претензиях к партии «Яблоко». У нее проблемы с документами обнаружились у 19 «списочников» и шести одномандатников. Замечания касались отсутствия заверения на копиях дипломов о высшем образовании, отсутствия справки об имуществе и доходах супругов, некоторые «яблочники» забыли проставить в заявлениях дату или ошиблись с указанием места жительства.
Партия пенсионеров сформировала списки на предвыборном съезде 26 июля. Среди выдвинутых ею кандидатур нашлось место заслуженным врачам, участникам спецоперации на Украине и даже исключенному из ЛДПР действующему депутату Госдумы Андрею Свинцову.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Пенсионеры" постараются для всех».
Партия пенсионеров позиционирует себя как силу, способную отвлечь избирателей от традиционных партий. На выборах она рассчитывает занять третье место после «Единой России» и КПРФ. В списки кандидатов от Партии пенсионеров часто включают врачей и участников СВО, что может быть частью стратегии по охвату широкого круга избирателей, как и обещания соцзащиты бюджетникам и отказ от запретов для молодежи.
Подобные проблемы с документами, как у Партии пенсионеров или «Яблока», возникали и у других кандидатов и партий. Например, Центризбирком выявлял ошибки в подписных листах Сергея Малинковича от «Коммунистов России» и Бориса Надеждина от «Гражданской инициативы». Это часть стандартного процесса проверки, который ЦИК применяет ко всем партиям и кандидатам, готовясь к выборам в Госдуму, к которым комиссия начинает готовиться сразу после завершения предыдущей кампании, анализируя законодательство и внося поправки.