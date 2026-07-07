ЦИК выявил недостатки в документах 33 кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров

Центризбирком (ЦИК) обнаружил недостатки в документах, переданных для заверения кандидатов на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров, передает «Интерфакс». Замечания ЦИКа коснулись 33 выдвиженцев партии.

Член ЦИК Антон Лопатин сообщил на заседании комиссии, что недостатки обнаружены в документах 28 из 268 «пенсионеров», включенных в федеральный список, и пяти из 108 одномандатников.

Партия должна принести исправленные документы не позднее 9 июля. Вопрос о заверении списков будет рассмотрен на заседании Центризбиркома 11 июля.

Ранее ЦИК заявил об аналогичных претензиях к партии «Яблоко». У нее проблемы с документами обнаружились у 19 «списочников» и шести одномандатников. Замечания касались отсутствия заверения на копиях дипломов о высшем образовании, отсутствия справки об имуществе и доходах супругов, некоторые «яблочники» забыли проставить в заявлениях дату или ошиблись с указанием места жительства.

Партия пенсионеров сформировала списки на предвыборном съезде 26 июля. Среди выдвинутых ею кандидатур нашлось место заслуженным врачам, участникам спецоперации на Украине и даже исключенному из ЛДПР действующему депутату Госдумы Андрею Свинцову.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Пенсионеры" постараются для всех».

Степан Мельчаков