Искусствоведа Ираду Берг похоронили на Смоленском кладбище

На Смоленском кладбище 8 июля похоронили петербургского искусствоведа и писательницу Ираду Вовненко (Берг), передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Перед этим в церкви Смоленской иконы Божией Матери прошло прощание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ирада Берг скончалась 5 июля в возрасте 53 лет Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Супруг Ирады Вовненко Рустэм Ибрагимов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко и соавтор книги «Враг номер один» Ирады Вовненко - Максим Ефимов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Илья Черкасов, директор Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 7 Ирада Берг скончалась 5 июля в возрасте 53 лет Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Супруг Ирады Вовненко Рустэм Ибрагимов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко и соавтор книги «Враг номер один» Ирады Вовненко - Максим Ефимов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Илья Черкасов, директор Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

На похоронах присутствовал вдовец Рустем Ибрагимов и сыновья Максим и Петр. Также возложить цветы пришли актриса Елизавета Боярская с супругом Максимом Матвеевым, бывший директор Исаакиевского собора Николай Буров. На прощании присутствовали бывший директор издательского дома «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» Максим Ефимов, в соавторстве с которым Ирада Берг написала книгу «Враг номер один», представитель губернатора Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко, глава комитета по культуре Федор Болтин, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова и другие. Проводить писательницу в последний путь пришли около ста человек.

Ирада Берг скончалась 5 июля в возрасте 53 лет. Свою жизнь она посвятила искусству и культуре. Образование получила в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств и в Санкт-Петербургском государственном университете. С 2005 года работала в государственном музее-заповеднике «Царское Село» и принимала участие в проекте восстановления «Янтарной комнаты». С 2009 года участвовала в деятельности Исаакиевского собора, а с 2013 года занимала руководящие должности, в том числе, непродолжительное время исполняла обязанности директора в государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор». Литературную карьеру госпожа Вовненко начала в 2006 году. С 2015 года состояла в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

Константин Леньков