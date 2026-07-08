NYP: Украина отвергла «план Трампа» по прекращению конфликта с Россией

Украина в преддверии саммита НАТО в Турции отвергла мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на украинских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией и настаивает на более выгодных условиях»,— рассказал изданию собеседник.

По информации NYP, Киев намерен добиться для себя новых условий в связи с изменением ситуации на фронте. Сообщается, что Украина не рассматривает возможность встречи с представителями России для дипломатического урегулирования.

Осенью прошлого года американская пресса сообщила, что Белый дом готовил план из 28 пунктов по урегулированию конфликта. Позднее поступали данные об изменениях в списке условий. Сам Дональд Трамп называл предложения не мирным планом, а просто концепцией.

Источники СМИ сообщали, что после завершения конфликта с Ираном президент США желает как можно скорее завершить украинский конфликт. Ожидается, что после встречи на саммите НАТО в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским он будет обсуждать ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Битва за Трампа».