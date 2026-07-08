NYP: Украина отвергла «план Трампа» по прекращению конфликта с Россией
Украина в преддверии саммита НАТО в Турции отвергла мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на украинских чиновников.
Фото: Yves Herman / Reuters
«Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией и настаивает на более выгодных условиях»,— рассказал изданию собеседник.
По информации NYP, Киев намерен добиться для себя новых условий в связи с изменением ситуации на фронте. Сообщается, что Украина не рассматривает возможность встречи с представителями России для дипломатического урегулирования.
Осенью прошлого года американская пресса сообщила, что Белый дом готовил план из 28 пунктов по урегулированию конфликта. Позднее поступали данные об изменениях в списке условий. Сам Дональд Трамп называл предложения не мирным планом, а просто концепцией.
Источники СМИ сообщали, что после завершения конфликта с Ираном президент США желает как можно скорее завершить украинский конфликт. Ожидается, что после встречи на саммите НАТО в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским он будет обсуждать ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.
Подробнее — в материале «Ъ» «Битва за Трампа».
План Трампа по урегулированию конфликта, опубликованный Axios в ноябре 2025 года, включает 28 пунктов и предполагает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности украинской армии до 600 тысяч человек и отказ НАТО от размещения войск на Украине. Взамен Украина могла бы получить гарантии безопасности, свободу судоходства по Днепру и помощь в восстановлении. Россия, в случае заключения соглашения, получила бы снятие санкций и реинтеграцию в мировую экономику.
Первоначально, в апреле 2025 года, Украина планировала сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя план Трампа. Однако позднее, в ходе переговоров, Украина выразила готовность обсуждать некоторые аспекты плана, например, сокращение численности армии. США оказывали давление на Киев, чтобы он согласился подписать план урегулирования, грозя прекращением поставок оружия и разведданных.
Несмотря на то, что Трамп анонсировал доработку плана с учетом предложений обеих сторон и сокращение его до 19 пунктов, разногласия, в основном касающиеся территориального вопроса, между сторонами сохранялись. В ноябре 2025 года сообщалось, что делегации России и Украины даже провели прямые переговоры в Абу-Даби, а Украина рассчитывала достичь договоренностей с Трампом до конца ноября.