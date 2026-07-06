Битва за Трампа

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Зеленским на полях открывающегося 7 июня саммита НАТО в Анкаре, после чего обсудит украинский кризис с президентом Путиным. Источники в Белом доме сообщают, что после завершения конфликта с Ираном Трамп «считает очень срочным положить конец войне на Украине». Однако возобновление его миротворческой миссии идет вразрез с позицией европейских союзников, которые рассчитывают на саммите НАТО перетянуть Трампа в свой лагерь, убедив его в том, что Украина якобы успешно противостоит России на поле боя и ей необходимо оказывать военную поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

О намерении президента Трампа встретиться с президентом Зеленским на полях саммита НАТО сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовавшая рабочий график американского лидера в Анкаре.

Как следует из официального сообщения, встреча Трампа с Зеленским пройдет 8 июня в закрытом формате, уже после завершения основных мероприятий саммита в Анкаре и серии двусторонних контактов с европейскими союзниками.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, Трамп намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этого связаться с президентом Путиным, чтобы предпринять новую попытку договориться о завершении украинского конфликта.

По словам американского чиновника, которого цитирует Reuters, «президент считает очень срочным попытаться положить конец» войне на Украине.

Как стало известно накануне саммита в Анкаре, миротворческие усилия президента Трампа получат одобрение со стороны хозяина форума, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым у него запланирована отдельная встреча.

«Мы поддерживаем усилия США, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Сейчас важно, чтобы эти усилия трансформировались в конкретный переговорный процесс и реальные результаты»,— заявил «РИА Новости» источник в турецком правительстве. Таким образом, президент Эрдоган, уже в первые месяцы СВО заявивший о своих амбициях стать главным миротворцем на Украине и принимавший мирные переговоры в Стамбуле, теперь намерен вернуться к дипломатической миссии на Украине, но совместно с президентом Трампом.

Еще одним подтверждением того, что, несмотря на тупик в переговорном процессе, украинское урегулирование не выпало из повестки Вашингтона, стала публикация в газете The New York Times, со ссылкой на источники в Белом доме сообщившей, что спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта и в случае необходимости будут готовы вернуться к своей посреднической деятельности и отправиться в Россию или на Украину для обсуждения дальнейших шагов.

В последние недели главным вашингтонским ньюсмейкером по Украине стал госсекретарь США Марко Рубио, сделавший несколько заявлений, которые заставили Москву усомниться в том, что администрация США по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование на Украине.

Именно Рубио назвал США стороной украинского конфликта, а также заявил о том, что никаких договоренностей между президентами Трампом и Путиным на саммите в Анкоридже в августе прошлого года якобы достигнуто не было.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер почти перестали упоминаться в СМИ в связи с украинским конфликтом. Однако после завершения горячей фазы войны с Ираном их дипломатическая миссия вновь может оказаться востребованной.

После того как на состоявшемся в середине июня саммите G7 во французском Эвиане президент Трамп открыто подыграл своим европейским союзникам, согласившись с итоговой антироссийской декларацией «семерки» и заявлениями европейских лидеров о якобы достигнутых успехах Украины в конфликте с Россией, возникшую двусмысленность в связи с меняющейся позицией США, судя по всему, и должен будет окончательно устранить саммит НАТО в Анкаре.

Москва считает преждевременным делать вывод о том, что после саммита «семерки» в Эвиане Дональд Трамп в украинском вопросе отошел от своей прежней позиции и теперь будет выступать совместно со своими западными союзниками.

Подтверждением этому стал состоявшийся в конце прошлой недели по инициативе Вашингтона почти полуторачасовой телефонный разговор президентов США и России, итоги которого подвел помощник Владимира Путина Юрий Ушаков (до этого Трамп также успел поговорить по телефону с Зеленским).

«Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса»,— заявил журналистам Юрий Ушаков.

По его словам, в ходе беседы Владимир Путин обратил особое внимание Дональда Трампа на стремление Европы и Киева добиться продолжения военной фазы конфликта, в том числе с использованием актов терроризма.

«Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения»,— отметил Юрий Ушаков. По его словам, в беседе с президентом Трампом президент Путин также сделал акцент на том, что в Киеве и европейских столицах «исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения».

Еще одним ключевым моментом беседы президентов двух стран стало обсуждение возможностей российско-американского сотрудничества, которые могут открыться после завершения украинского конфликта. По словам Юрия Ушакова, Дональд Трамп заявил Владимиру Путину о необходимости как можно быстрее завершить украинский конфликт для реализации потенциала российско-американского экономического сотрудничества, а также продолжения двусторонних контактов по военно-политической и экономической тематике.

В связи с этим представитель Кремля указал на то, что «просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества» между США и Россией.

«Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров»,— еще раз высказал официальную позицию Кремля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. «В этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников»,— добавил он.

В отличие от европейских союзников, которые окончательно сделали ставку на разрыв экономического партнерства с Россией вслед за прекращением политических контактов, США пока предпочитают сохранить для себя поле для маневра в сотрудничестве с Москвой, действуя по принципу «никогда не говори никогда». Это означает, что «битва за Трампа», которую ведут стороны конфликта на Украине в поисках поддержки Америки, еще не окончена.

Сергей Строкань