Лантратова: Россия и Украина обсуждают воссоединение семей
Многие хотят воссоединиться с семьями в России и на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, две страны ведут переговоры по этой теме.
Яна Лантратова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Семей большое количество, мы по каждой истории отдельно ведем переговоры»,— рассказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).
В конце июня госпожа Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что домой удалось вернуть всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова говорила, что всего за время СВО в Россию вернулись 30 детей, еще 114 несовершеннолетних воссоединились с родными на Украине и в третьих странах. Также Москва и Киев обсуждают ускорение обмена пленными.
Переговоры между Россией и Украиной по гуманитарным вопросам, включая воссоединение семей и обмен пленными, ведутся уже некоторое время и имеют свою динамику. Ранее, при Татьяне Москальковой, предыдущем Уполномоченном по правам человека в РФ, омбудсмены двух стран уже содействовали воссоединению как минимум 36 российских и украинских семей. Встречи и обсуждения проходили как напрямую, так и при посредничестве других стран, например, Катара, который уделяет большое внимание проблеме воссоединения семей.
Украинская сторона, представленная омбудсменом Дмитрием Лубинцом, заявляла об отсутствии прямых переговоров с Россией по возвращению детей, подчеркивая роль Катара как посредника. На таких встречах обсуждались списки детей для воссоединения с семьями в обеих странах. Кроме того, в рамках сотрудничества омбудсменов также проводился обмен письмами военнопленных к родным, а также обсуждался поиск гражданских лиц.
В целом, эти переговоры являются частью более широкого диалога между сторонами по гуманитарным вопросам, который характеризуется как сложный процесс, но направленный на достижение конкретных результатов. Яна Лантратова, которая вступила в должность Уполномоченного по правам человека в РФ 18 мая 2026 года, продолжила эту работу, выстроив коммуникацию со своим украинским коллегой и договорившись о воссоединении нескольких семей мирных граждан, а также о возвращении жителей Курской области из Украины. Обмены пленными также продолжаются, и стороны обмениваются списками.