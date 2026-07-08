Лантратова: Россия и Украина обсуждают воссоединение семей

Многие хотят воссоединиться с семьями в России и на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, две страны ведут переговоры по этой теме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Семей большое количество, мы по каждой истории отдельно ведем переговоры»,— рассказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

В конце июня госпожа Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что домой удалось вернуть всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова говорила, что всего за время СВО в Россию вернулись 30 детей, еще 114 несовершеннолетних воссоединились с родными на Украине и в третьих странах. Также Москва и Киев обсуждают ускорение обмена пленными.