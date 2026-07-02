Львова-Белова обсудила с главой МККК воссоединение семей в России и на Украине

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Москве. Они обсудили воссоединение семей в России и на Украине, а также случаи ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мария Львова-Белова поблагодарила МККК за помощь в передаче детей родственникам, организации трансферов и гуманитарного коридора. Она напомнила, что всего за время специальной военной операции 30 детей вернулись в Россию, 114 несовершеннолетних воссоединились с родными на Украине и в третьих странах.

«Сейчас готовы документы для воссоединения четырех детей с близкими на Украине. Однако из-за регулярных обстрелов и ударов ВСУ организовать их выезд пока не представляется возможным»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram-канале. Она также рассказала госпоже Сполярич о погибших и пострадавших несовершеннолетних в результате ударов по гражданской инфраструктуре и вовлечении подростков в террористическую и диверсионную деятельность.