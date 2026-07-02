Львова-Белова обсудила с главой МККК воссоединение семей в России и на Украине
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Москве. Они обсудили воссоединение семей в России и на Украине, а также случаи ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре.
Мария Львова-Белова
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Мария Львова-Белова поблагодарила МККК за помощь в передаче детей родственникам, организации трансферов и гуманитарного коридора. Она напомнила, что всего за время специальной военной операции 30 детей вернулись в Россию, 114 несовершеннолетних воссоединились с родными на Украине и в третьих странах.
«Сейчас готовы документы для воссоединения четырех детей с близкими на Украине. Однако из-за регулярных обстрелов и ударов ВСУ организовать их выезд пока не представляется возможным»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram-канале. Она также рассказала госпоже Сполярич о погибших и пострадавших несовершеннолетних в результате ударов по гражданской инфраструктуре и вовлечении подростков в террористическую и диверсионную деятельность.
Международный комитет Красного Креста (МККК) является единственной международной организацией, присутствующей как на территории Украины, так и России, что позволяет ему выступать нейтральным посредником в процессе воссоединения семей. Вопросы, связанные с перемещением детей и гражданских лиц, а также поиском пропавших без вести, обсуждаются на встречах с представителями как российской, так и украинской сторон, включая омбудсменов по правам человека.
Процесс воссоединения осложняется продолжающимися боевыми действиями. Помимо МККК, посредническую роль в возвращении детей играют Катар и Ватикан. Российская сторона заявляет, что дети из Украины оказались на территории РФ, так как их спасали от обстрелов, и подчеркивает, что возвращение детей происходит по запросам их родственников.
Захарова Мария Владимировна (официальный представитель МИД РФ) отмечала, что на октябрь 2025 года 122 ребёнка из 98 семей были воссоединены с родными в Украине или других странах, а 29 детей из 21 семьи вернулись в Россию. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что политические "игрища" не должны мешать воссоединению детей с семьями, а основной целью является счастье детей.