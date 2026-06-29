Лантратова сообщила Путину о возвращении с Украины всех жителей Курской области

Все жители Курской области, которых удерживали на территории Украины, возвращены домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома, у одного из них, молодого парня, как раз день рождения, как он сказал: второй мой день рождения»,— сказала госпожа Лантратова (цитата по сайту Кремля).

6 августа 2024 года вооруженные силы Украины начали вторжение в Курскую область. 6 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. Всего в Россию возвращен 171 житель Курской области, сообщал губернатор Александр Хинштейн. Последних пятерых жителей региона доставили домой 28 июня.