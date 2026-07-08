Лантратова анонсировала новый обмен военнопленными между Россией и Украиной

Россия и Украина в ближайшее время проведут очередные обмены военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, ведется работа над ускорением обменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Да, безусловно, (обмены пленными.— "Ъ") будут, мы ведем эту работу, она просто не останавливается ни на день»,— рассказала госпожа Лантратова (цитата по ТАСС).

Конкретные даты и число обмениваемых лиц омбудсмен не назвала. «Даты мы принципиально не сообщаем, чтобы не сорвать процесс, так как это жизнь людей»,— пояснила она.

В апреле Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что с начала 2025 года Россия передала Украине около 20 тыс. тел, украинская сторона отдала около 500 тел. 15 мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205». 18 июня стороны обменялись телами погибших военнослужащих. МККК помог подтвердить данные о более чем 1,7 тыс. пленных россиян, более тысячи из них уже вернулись в Россию, говорила Яна Лантратова.