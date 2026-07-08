В Карачаево-Черкесии ограничили продажу бензина частникам из-за дефицита топлива

На фоне нарастающего топливного дефицита на юге России сетевые автозаправочные станции Карачаево-Черкесии ограничили отпуск горючего частным автовладельцам, сохранив приоритетное снабжение для экстренных служб, коммунального хозяйства и аграрного сектора, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

Рашид Темрезов пояснил, что имеющиеся резервы топлива распределяются в первоочередном порядке между оперативными и экстренными службами, предприятиями жилищно-коммунального комплекса и сельхозпроизводителями. «Запасов на заправках достаточно для экстренных и оперативных служб, коммунальной техники и сельхозработ», — подчеркнул он, уточнив, что ограничения для рядовых автомобилистов призваны исключить перебои в снабжении отраслей жизнеобеспечения.

Республиканские власти держат ситуацию на ежедневном контроле: специально созданная рабочая группа мониторит как ценовую динамику на АЗС, так и фактические остатки топлива. Параллельно правительство КЧР взаимодействует с Министерством энергетики Российской Федерации и крупными нефтяными компаниями, добиваясь дополнительных поставок в республику. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы также ведет наблюдение за соблюдением ценовой дисциплины на рынке.

Утверждается, что заправочная сеть «Роснефти» увеличила суточный объем отгрузки всех категорий горючего почти вдвое, однако это не повлекло отмены лимитов для частного транспорта — приоритеты в распределении топлива остаются неизменными. В республике продолжаются уборочные работы, и дизельное топливо с бензином требуются не только для транспортных нужд, но и для эксплуатации сельскохозяйственной техники на полях. Региональное правительство заверяет, что гарантирует бесперебойное горючее для нужд аграрного комплекса вне зависимости от складывающейся конъюнктуры.

Станислав Маслаков