«Яблоко» сообщило об устранении замечаний ЦИКа к документам кандидатов
Партия «Яблоко» заявила об устранении недочетов в документах кандидатов, выдвинутых ею на выборы в Государственную думу. Об этом сообщила пресс-служба партии. Ошибки в документации, переданной для заверения федерального списка «яблочников», были выявлены при проверке Центризбиркома (ЦИК).
Пресс-служба «Яблока» подчеркнула, что замечания носили исключительно технический характер. «ЦИК предоставил партии время для их исправления до 8 июля. Все необходимые уточнения внесены в установленный срок»,— отчиталась партия.
Как ранее сообщал «Ъ», проблемы с документами обнаружились у 19 «списочников» партии и шести одномандатников. Замечания касались отсутствия заверения на копиях дипломов о высшем образовании, отсутствия справки об имуществе и доходах супругов: некоторые «яблочники» забыли проставить в заявлениях дату или ошиблись с указанием места жительства. Позднее ЦИК обнаружил ошибки в документах 33 кандидатов от Партии пенсионеров.
ЦИК рассмотрит вопрос о заверении федерального списка кандидатов от «Яблока» на заседании 10 июля.
Центризбирком, включая его председателя Эллу Памфилову и секретаря Наталью Бударину, при заверке списков кандидатов в Государственную Думу демонстрирует «равножелательное» отношение ко всем партиям, несмотря на то, что «Яблоку» и «Партии пенсионеров» были предъявлены замечания, в то время как к документации КПРФ претензий не возникло. Замечания к «Яблоку», по словам ЦИК, носили технический характер. При этом ранее, в марте 2025 года, Конституционный суд признал нарушением Конституции незаконное снятие списка партии «Яблоко» с выборов депутатов Струго-Красненского окружного Собрания первого созыва, присудив партии компенсацию в размере 191 тыс. рублей, что демонстрирует прецеденты необоснованного снятия кандидатов, несмотря на заверения ЦИК.