«Яблоко» сообщило об устранении замечаний ЦИКа к документам кандидатов

Партия «Яблоко» заявила об устранении недочетов в документах кандидатов, выдвинутых ею на выборы в Государственную думу. Об этом сообщила пресс-служба партии. Ошибки в документации, переданной для заверения федерального списка «яблочников», были выявлены при проверке Центризбиркома (ЦИК).

Пресс-служба «Яблока» подчеркнула, что замечания носили исключительно технический характер. «ЦИК предоставил партии время для их исправления до 8 июля. Все необходимые уточнения внесены в установленный срок»,— отчиталась партия.

Как ранее сообщал «Ъ», проблемы с документами обнаружились у 19 «списочников» партии и шести одномандатников. Замечания касались отсутствия заверения на копиях дипломов о высшем образовании, отсутствия справки об имуществе и доходах супругов: некоторые «яблочники» забыли проставить в заявлениях дату или ошиблись с указанием места жительства. Позднее ЦИК обнаружил ошибки в документах 33 кандидатов от Партии пенсионеров.

ЦИК рассмотрит вопрос о заверении федерального списка кандидатов от «Яблока» на заседании 10 июля.

Степан Мельчаков