Ярославское правительство опровергло планы по продаже бензина по госномерам

В Ярославской области не планируется вводить систему, предусматривающую продажу топлива по госномерам автомобилей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что такой порядок хотят ввести в некоторых регионах страны, в том числе в Ярославской области. В правительстве области данную информацию назвали недостоверной.

«Введение системы заправки по номерным знакам в Ярославской области не планируется. Озвученные рядом СМИ данные не соответствуют действительности»,— процитировало правительство региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами.

Система продажи бензина по госномерам введена в некоторых регионах страны. В частности, с 9 июля она начнет действовать в Нижегородской области. Подразумевается, что по четным дням топливо смогут приобретать водители автомобилей, у которых номера начинаются с цифр, 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — остальные.

Алла Чижова