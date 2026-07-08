Главред Telegram-канала «Сапа» призналась в даче взяток полицейскому

СКР закончил расследование дела главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой о даче взяток полицейскому. Всего, по данным следствия, журналистка передала силовику 285 тыс. руб. за доступ к служебной информации. Обвиняемая признала вину, сейчас она знакомится с материалами дела, сообщил ТАСС.

Как считают следователи, оперативный дежурный УМВД по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов получал взятки от журналистов с 2020 по 2025 год и передавал им сводки по оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. В тот же период госпожа Джикаева работала продюсером в Telegram-канале Baza.

Во время обысков и допроса Алина Джикаева не признавала вину, с апреля она находится в СИЗО. Шамсутдин Шамсутдинов дал признательные показания, его обвинили в получении взяток отправили под домашний арест.

В июле 2025 года суд арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Их обвинили в даче взяток полицейским за получение служебной информации. 3 июня 2026 года суд в Москве приговорил бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева к пяти годам колонии за получение взяток от журналистов Baza.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полицейский сел за Baza».

Никита Черненко