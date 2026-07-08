Главред Telegram-канала «Сапа» призналась в даче взяток полицейскому
СКР закончил расследование дела главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой о даче взяток полицейскому. Всего, по данным следствия, журналистка передала силовику 285 тыс. руб. за доступ к служебной информации. Обвиняемая признала вину, сейчас она знакомится с материалами дела, сообщил ТАСС.
Как считают следователи, оперативный дежурный УМВД по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов получал взятки от журналистов с 2020 по 2025 год и передавал им сводки по оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. В тот же период госпожа Джикаева работала продюсером в Telegram-канале Baza.
Во время обысков и допроса Алина Джикаева не признавала вину, с апреля она находится в СИЗО. Шамсутдин Шамсутдинов дал признательные показания, его обвинили в получении взяток отправили под домашний арест.
В июле 2025 года суд арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Их обвинили в даче взяток полицейским за получение служебной информации. 3 июня 2026 года суд в Москве приговорил бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева к пяти годам колонии за получение взяток от журналистов Baza.
Подробнее — в материале «Ъ» «Полицейский сел за Baza».
Уголовные дела, связанные с получением полицейскими взяток за предоставление служебной информации журналистам, стали звучать чаще в 2025 году. Так, в ноябре 2025 года под домашний арест был отправлен начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Санкт-Петербурга Вячеслав Степченко, которого обвинили в получении более 600 тыс. рублей от сотрудника издания «Конкретно.ру» за сводки происшествий. Степченко признал вину и заявил, что сотрудничал с изданием «в целях контроля потоков информации», а деньги тратил на рабочие цели. Администратор портала «Конкретно.ру» Александр Семенов, также признавший вину в даче взяток, был отпущен под запрет определенных действий. Это дело стало третьим громким случаем в 2025 году, когда журналисты и правоохранители оказались фигурантами таких уголовных дел. В июне 2025 произошло задержание редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в Свердловской области, а месяцем позже в Москве – главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой.
Задержание Трифонова и Лукьяновой, которым предъявили обвинения в даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода на сумму 300 тыс. рублей за служебную информацию, произошло 22 июля 2025 года. Оба журналиста признали вину, а задержание полицейских, которые получили взятки, произошло на следующий день. В ноябре 2025 года сообщалось, что после этих инцидентов оперативные сводки и видео стали недоступны для многих СМИ из-за опасений журналистов и стражей порядка уголовного преследования.
За несколько лет до этих событий, с 2018 по 2022 год, проходило расследование серии уголовных дел в Иркутске, где группа из семи экс-сотрудников ДПС, включая командира батальона, госавтоинспекторов, а также гражданских лиц, систематически получала взятки (более 5 млн рублей) от водителей за беспрепятственный проезд через стационарный пост ДПС.