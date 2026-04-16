Главред Telegram-канала «Сапа» не признала вину в даче взятки полицейскому

Следствие обвинило главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву в даче взятки полицейскому. Обвиняемым в получении денег проходит полицейский оперативного дежурного отделения МВД в Махачкале. Журналистка не признала вину, сообщили в столичном главке СКР.

По версии следствия, с 2020 по 2025 год полицейский передавал главреду данные о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. В этих сведениях содержались персональные данные граждан.

За это госпожа Джикаева дала сотруднику МВД взятку на сумму более 250 тыс. руб. Во время допроса полицейский дал признательные показания. Сегодня следствие попросит Замоскворецкий районный суд Москвы отправить обвиняемых в СИЗО.

Главреда «Сапа» и полицейского задержали 14 апреля после обысков в офисах редакции Telegram-канала. В тот же день обоих подозреваемых доставили в Москву. Как сообщал ТАСС, дело Алины Джикаевой может быть связано с делом сотрудников Telegram-канала Baza о подкупе полицейских.

Никита Черненко