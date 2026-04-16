Главреда Telegram-канала «Сапа» арестовали по делу о взятке полицейскому

Замоскворецкий суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву. Ее обвиняют во взятке полицейскому. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Джикаева будет находиться под стражей до 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Джикаева

Алина Джикаева

Суд также избрал меру пресечения второму фигуранту дела — оперативному дежурному части управления МВД по Махачкале. Его отправили под домашний арест до 12 июня.

Главреда «Сапа» и полицейского задержали 14 апреля после обысков в офисах редакции Telegram-канала во Владикавказе. В тот же день обоих подозреваемых доставили в Москву. По версии следствия, с 2020 по 2025 год полицейский передавал главреду данные о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. За это Джикаева дала сотруднику МВД взятку на сумму более 250 тыс. руб. Журналистка свою вину отрицает, полицейский дал признательные показания.

Как сообщал ТАСС, дело Алины Джикаевой может быть связано с делом сотрудников Telegram-канала Baza о подкупе полицейских. Главреда Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову обвинили в даче взяток на 300 тыс. руб. сотрудникам МВД из Краснодара, Красноярска и Белгорода за получение служебной информации.