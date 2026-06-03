Полицейский сел за BAZA

Суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику дежурной части УМВД по Краснодару Александру Аблаеву. По версии следствия, он получил 67 тыс. руб. от сотрудников Telegram-канала BAZA за предоставление оперативной информации. Экс-полицейский признал вину и получил пять лет колонии. Расследование в отношении главного редактора BAZA Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой все еще продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Савеловский райсуд столицы 3 июня вынес приговор бывшему краснодарскому полицейскому Александру Аблаеву. Ему вменяли в вину получение взяток должностным лицом за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, начальник дежурной части Аблаев с 2021 по 2024 год передавал журналистам «сведения ограниченного доступа», которые они затем использовали в публикациях. Всего за это он получил в общей сложности 67 тыс. руб.

Экс-полицейский признал вину и активно сотрудничал со следствием.

В ходе прений прокурор просил назначить Александру Аблаеву шесть лет колонии и штраф в размере 201 тыс. руб. В итоге суд назначил ему пять лет и штраф в десятикратном размере взятки — 670 тыс. руб. Осужденный также лишен звания майора полиции.

Аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении еще нескольких правоохранителей. Старший оперуполномоченный МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев, по версии следствия, заработал таким же образом с 2022 по 2024 год 124,5 тыс. руб. Оперативнику белгородского угрозыска Александру Селиванову с 2022 по 2024 год досталось 127,5 тыс. руб. за предоставление «сведений о происшествиях и оперативной обстановке».

23 июля 2025 года Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову.

Им предъявили обвинение в даче взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Сначала журналисты вину не признавали, однако в сентябре прошлого года они все-таки согласились с фабулой обвинения, в связи с чем следствие заявило ходатайство о переводе господ Трифонова и Лукьяновой под домашний арест. Суд его удовлетворил. Сейчас дело продолжают расследовать. По словам адвоката обвиняемых, скоро предварительное расследование должно закончиться.

Это не единственное подобное расследование. В апреле 2026 года тот же Замоскворецкий райсуд арестовал главного редактора владикавказского Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву. Ей вменили в вину дачу взятки (ст. 291 УК РФ) оперативному дежурному части управления МВД по Махачкале. Полицейского также взяли под стражу. Госпожу Джикаеву и полицейского задержали 14 апреля после обысков в офисах редакции во Владикавказе. В тот же день обоих подозреваемых доставили в Москву. По версии следствия, с 2020 по 2025 год полицейский передавал главреду данные о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. За это Алина Джикаева передала сотруднику МВД взятку в размере более 250 тыс. руб. Журналистка свою вину отрицает, полицейский же дал признательные показания.

Расследованием дел и издания BAZA, и Telegram-канала «Сапа» занимается один и тот же отдел СКР по ЦАО. Ранее сообщалось, что дела журналистов якобы могут быть связаны. Адвокат господ Трифонова и Лукьяновой Алексей Михальчик, однако, эту информацию в разговоре с “Ъ” не подтвердил. Он заявил, что его клиентов по делу канала «Cапа» не допрашивали и очных ставок с фигурантами того дела не проводили.

Ефим Брянцев