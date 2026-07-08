В Екатеринбурге на ВИЗе построят новый медицинский университет за 14 млрд руб.

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) планируют построить на ВИЗе (район Екатеринбурга) на земельных участках, где ранее хотели построить «правительственный квартал». Как рассказал в ходе брифинга на «Иннопроме» губернатор Свердловской области Денис Паслер, работа по проектированию кампуса уже ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В реализации проекта задействованы правительства РФ и Свердловской области, а также УГМК. Проект уже получил поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина. «Мы здесь видим равностороннее участие всех участников процесса. С учетом того, что у нас нет проекта, мы не можем сказать итоговые параметры. Если теоретически прикинуть на квадратный метр, понимаем, что 14 млрд руб., но эта сумма может меняться»,— прокомментировал господин Паслер, добавив, что порядка 30-40% финансирования возьмет на себя федеральное правительство.

Губернатор отметил важность того, чтобы корпуса были сосредоточены в одном месте. «По-моему, 76 тыс. кв. м — на сегодняшний день предварительно заявленные параметры, которые согласовал Минздрав и университет. И это место, как мне кажется, удобным, с учетом того, что находится у воды, трамваев, достаточно близко к центру. Недалеко находятся клинические базы для того, чтобы ребята не только обучались, но и могли проходить практику»,— добавил господин Паслер.

Соглашение о создании медкластера было подписано в 2018 году. Стоимость проекта тогда оценили в 30 млрд руб. На первом этапе планировали перевезти Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) из здания с улицы Репина. Начать строительство нового объекта планировалось в 2022 году за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования должен был составить 7,3 млрд руб. Вторым этапом создания кластера станет строительство нового здания УГМУ — корпусов и общежитий. После окончания работ планируется, что вуз переедет из центра города. Кроме того, прорабатывался вариант, чтобы создать на территории кластера кампус с общежитиями для четырех свердловских университетов: горного университета (УГГУ), юридического (УрГЮУ), экономического (УрГЭУ) и УГМУ.

Обсуждая проект с Михаилом Мишустиным, Денис Паслер заявлял, что реализовать его хотят в 2028-2030 годах.

Соглашение о строительстве медкластера в Академическом районе было подписано с правительством РФ летом 2025 года.

Василий Алексеев, Мария Игнатова