Паслер отказался от идеи Куйвашева о переезде свердловского правительства на ВИЗ

Инициатива бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о строительстве на правом берегу Верх-Исетского пруда правительственного квартала «не имеет оснований для того, чтобы концентрировать ресурсы ради формирования условий для переезда всех органов государственной власти», заявил глава Среднего Урала Денис Паслер на пресс-конференции. По его словам, в регионе не предприниматели действий для реализации проекта. «Ни в каких документах, постановлениях, указах, бюджете — ничего не видел. Нет ни проекта планировки, ни проекта строительства объектов, ну и денег, справедливости ради, тоже нет. Мне кажется, это было какое-то желание, нежели проект»,— пояснил господин Паслер.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор подчеркнул, что у Свердловской области достаточно задач «проблем, которые нужно решать». «Они для меня гораздо приоритетнее, нежели реальная подготовительная работа по реализации этого проекта»,— подчеркнул он.

Евгений Куйвашев (возглавлял Средний Урал в 2012-2025 годах) предложил перенести областное правительство в район ВИЗ-Правобережный в 2019 году. На тот момент губернатор пояснил, что переезд необходим для разгрузки центра Екатеринбурга. В январе 2022 года он добавил, что намерен продать правительственные здания под офисные центры и жилье, и на вырученные средства построить новое здание, где разместятся все структуры правительства. В августе 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заверил, что власти разработали «несколько эскизных вариантов» будущего квартала. «Планы никуда не делись, губернатор такую задачу ставит»,— подчеркнул тогда градоначальник.

Василий Алексеев

