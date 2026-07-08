Двое жителей Буйнакска пострадали при взрыве в легковом автомобиле

Утром в микрорайоне Дружба дагестанского города Буйнакска в салоне легкового автомобиля Лада Веста произошел «хлопок» газовоздушной смеси — мужчина и женщина получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Дагестана Фото: Прокуратура Дагестана

Чрезвычайное происшествие в Буйнакске было зафиксировано сегодня утром: сигнал о взрыве в жилом микрорайоне Дружба поступил в Центр управления кризисными ситуациями регионального главка МЧС в 09:24.

Инцидент произошел в салоне легковой Лада Веста — в машине сдетонировала газовоздушная смесь. Пожарно-спасательные расчеты прибыли на место оперативно. Открытого огня после взрыва не возникло, однако двое находившихся в автомобиле — мужчина и женщина — получили серьезные повреждения. Спасатели передали пострадавших прибывшим медикам скорой помощи; состояние обоих врачи оценивают как тяжелое.

Причины взрыва газа в автомобиле устанавливаются: на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и оперативные службы города.

«Министерству здравоохранения республики поручено держать на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского кабмина.

Пресс-службы Прокуратуры Дагестана сообщила, что прокуратура г. Буйнакска поставила на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Станислав Маслаков