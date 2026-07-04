Григорий Иванов покинул пост президента ФК «Урал»

Президент футбольного клуба (ФК) «Урал» Григорий Иванов ушел в отставку спустя более 23 лет работы на посту. В пресс-службе организации сообщили, что господин Иванов был утвержден заместителем председателя совета директоров клуба. На посту он будет отвечать за стратегическое управление ФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Иванов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Григорий Иванов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Должность директора «Урала» занял советник президента организации Роман Орещук. «Теперь Роман Геннадьевич будет отвечать за оперативную деятельность команды. Перестановки в руководстве были одобрены советом директоров клуба»,— пояснили в организации, подчеркнув, что перед ним поставлена задача по возвращению ФК в Премьер Лигу в рамках предстоящего сезона.

ФК «Урал» является одним из старейших футбольных клубов России, основан в 1930 году. Под своим нынешним названием стал выступать с 2003 года, когда его владельцем стало правительство Свердловской области. Клуб дважды выигрывал Кубок ФНЛ (2012, 2013) и дважды выходил в финал Кубка России (2017, 2019). Среди известных игроков — Олег Шатов, Эрик Бикфалви, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко и Павел Погребняк. Главными тренерами в разные годы были Юрий Матвеев, Александр Тарханов, Дмитрий Парфенов, Виктор Гончаренко и другие. Пост президента клуба бессменно с марта 2003 года занимал Григорий Иванов. В настоящий момент учредителем и единственным владельцем клуба является Свердловская область. Среди спонсоров «Урала»: ТМК. «Сима-ленд», «СКБ Контур», авиакомпания «Уральские авиалинии» и другие.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал телеканалу «Матч ТВ», что должность президента в ФК «Урал» была упразднена. Вместо нее создали пост директора, который и занял Роман Орещук.

Василий Алексеев