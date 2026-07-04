Григорий Иванов покинул пост президента ФК «Урал»
Президент футбольного клуба (ФК) «Урал» Григорий Иванов ушел в отставку спустя более 23 лет работы на посту. В пресс-службе организации сообщили, что господин Иванов был утвержден заместителем председателя совета директоров клуба. На посту он будет отвечать за стратегическое управление ФК.
Григорий Иванов
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
Должность директора «Урала» занял советник президента организации Роман Орещук. «Теперь Роман Геннадьевич будет отвечать за оперативную деятельность команды. Перестановки в руководстве были одобрены советом директоров клуба»,— пояснили в организации, подчеркнув, что перед ним поставлена задача по возвращению ФК в Премьер Лигу в рамках предстоящего сезона.
ФК «Урал» является одним из старейших футбольных клубов России, основан в 1930 году. Под своим нынешним названием стал выступать с 2003 года, когда его владельцем стало правительство Свердловской области. Клуб дважды выигрывал Кубок ФНЛ (2012, 2013) и дважды выходил в финал Кубка России (2017, 2019). Среди известных игроков — Олег Шатов, Эрик Бикфалви, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко и Павел Погребняк. Главными тренерами в разные годы были Юрий Матвеев, Александр Тарханов, Дмитрий Парфенов, Виктор Гончаренко и другие. Пост президента клуба бессменно с марта 2003 года занимал Григорий Иванов. В настоящий момент учредителем и единственным владельцем клуба является Свердловская область. Среди спонсоров «Урала»: ТМК. «Сима-ленд», «СКБ Контур», авиакомпания «Уральские авиалинии» и другие.
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал телеканалу «Матч ТВ», что должность президента в ФК «Урал» была упразднена. Вместо нее создали пост директора, который и занял Роман Орещук.