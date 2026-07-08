В Буграх задержан продавец персональных данных с партией мефедрона

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Ленинградской области 28-летнего жителя города Бугры, подозреваемого в незаконной торговле личными данными россиян и сбыте наркотиков. При обыске изъято более 650 граммов мефедрона, расфасованного по 800 пакетикам для закладок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный предлагал услуги «пробива» через мессенджеры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в его квартире обнаружена техника для нелегального сбора компьютерной информации, а также крупная партия синтетического наркотика. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Следствие устанавливает каналы получения данных и возможных соучастников. Задержанному избрана мера пресечения.

Кирилл Конторщиков