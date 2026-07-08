В Ярославле приостановили реконструкцию Ленинского рынка

В Ярославле в связи с экономической ситуацией приостановлена реконструкция Ленинского рынка. Об этом на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города сообщила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Варвара Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия продала рынок Ленинского района в 2020 году московской компании ООО «Дордой» за 145,27 млн руб. Планировалось провести реконструкцию. Как сообщила госпожа Моисеева, власти встречались с собственником в апреле 2026 года.

Тот пояснил, что реконструкция началась: специалисты провели обследования и изыскания, разработали проектно-сметную документацию, получили разрешение на проведение реконструкции, демонтировали торговые конструкции открытой торговой площадки, возвели фундамент нового корпуса. На эти работы собственник потратил 60 млн руб.

«В ходе этой встречи собственник сказал о том, что в настоящее время в связи с высокой ставкой по кредитным продуктам и отсутствием инвесторов строительство приостановлено. Ведется процесс поиска инвесторов для его возобновления»,— сказала Варвара Моисеева.

Она добавила, что по договоренности с собственником рынок был приведен в порядок ко Дню города. Там были покрашены фасады, демонтированы старые рекламные конструкции, удалены граффити.

Алла Чижова