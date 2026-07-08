Сплошной куар

В первые три месяца 2026 года жители Ставропольского края существенно снизили активность использования банковских карт, однако компенсировали это резким ростом числа QR-платежей, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Платежное поведение ставропольцев претерпевает заметные изменения: традиционные банковские карты постепенно отходят на второй план, уступая место бесконтактным цифровым инструментам расчета. Такую картину рисует статистика регулятора за январь — март 2026 года.

За отчетный период жители края совершили свыше 211 млн операций с банковскими картами — почти на 12% меньше, чем в аналогичном квартале 2025 года. Совокупный денежный оборот по карточным транзакциям также сократился примерно на 11% и составил чуть более 454 млрд руб.

На этом фоне альтернативные форматы безналичной оплаты демонстрируют уверенный рост. Число платежей через QR-коды достигло около 16 млн — на 3 млн больше, чем годом ранее. Суммарные расходы ставропольцев через этот канал приблизились к 19 млрд руб. против 14,8 млрд руб. в январе — марте прошлого года.

«Люди просто хотят платить быстрее, не доставать карту из кошелька», — прокомментировал тенденцию Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России. По его словам, это вовсе не означает, что пластиковые карты исчезнут из обихода: их число, напротив, продолжает расти. К завершению первого квартала 2026 года кредитные организации эмитировали для жителей края почти 8 млн карт — на 300 тыс. больше, чем в тот же период годом ранее.

Рост востребованности новых платежных форматов подкреплен развитием инфраструктуры. Количество терминалов для безналичного расчета в регионе увеличилось примерно на 9 тыс. единиц и достигло 77 тыс. Более 55 тыс. из них оснащены функцией распознавания QR-кодов. Параллельно расширяется сеть касс, позволяющих получить наличные без посещения банкомата: таких точек прибавилось ещё 26, и теперь их насчитывается 1 568.

Банк России, фиксируя смену потребительских предпочтений, призывает граждан не забывать о финансовой безопасности вне зависимости от выбранного способа расчета. Регулятор рекомендует отслеживать банковские уведомления, регулярно проверять выписки по счетам, а при онлайн-покупках применять надежные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Станислав Маслаков