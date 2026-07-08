Три города в Крыму остаются без света

В Крыму сохраняются ограничения электроснабжения. Их ввели из-за технологических нарушений в электросети, вызванных атаками на объекты энергетики, сообщил «Крыминформ». Без электричества остаются четыре города.

По данным агентства, сложная ситуация отмечается в Северо-Западном энергорайоне. Полностью обесточены города Керчь, Джанкой и Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы.

В других районах республики электроэнергия подается «в зависимости от текущих возможностей сетей». Аварийно-восстановительные работы проводят круглосуточно. Жителей просят «рационально использовать электроэнергию для снижения риска повторных отключений». Также организован подвоз воды.

6 июля на всей территории Крыма произошел блэкаут. В «Крымэнерго» ситуацию объяснили «внешними воздействиями». К середине дня подача электричества была возобновлена в населенных пунктах на востоке и юге полуострова. 7 июля без света оставались 20 городов и районов. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг.