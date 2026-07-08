Три города в Крыму остаются без света
В Крыму сохраняются ограничения электроснабжения. Их ввели из-за технологических нарушений в электросети, вызванных атаками на объекты энергетики, сообщил «Крыминформ». Без электричества остаются четыре города.
По данным агентства, сложная ситуация отмечается в Северо-Западном энергорайоне. Полностью обесточены города Керчь, Джанкой и Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы.
В других районах республики электроэнергия подается «в зависимости от текущих возможностей сетей». Аварийно-восстановительные работы проводят круглосуточно. Жителей просят «рационально использовать электроэнергию для снижения риска повторных отключений». Также организован подвоз воды.
6 июля на всей территории Крыма произошел блэкаут. В «Крымэнерго» ситуацию объяснили «внешними воздействиями». К середине дня подача электричества была возобновлена в населенных пунктах на востоке и юге полуострова. 7 июля без света оставались 20 городов и районов. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг.
Технологические нарушения в электросети, вызвавшие ограничения электроснабжения в Крыму, могут быть связаны с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на электроподстанции. Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал о возможных перебоях в связи с такими атаками и последующими повреждениями электросетевого хозяйства. Для снятия аварийного перегруза сети приходилось вводить графики временного отключения электроэнергии, а энергетики круглосуточно занимаются восстановительными работами.
В Крыму ранее уже происходили масштабные отключения света, например, 6 июля на всей территории полуострова был зафиксирован блэкаут, который «Крымэнерго» объяснило «внешними воздействиями». Также, в июне в Севастополе произошел тотальный блэкаут после серии атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру. Тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город остался без электроснабжения, а силы ПВО сбили более 70 беспилотников.
Помимо Севастополя, без света остались и другие районы Крыма, включая Симферополь, Ялту, Алушту и Феодосию. По словам советника главы республики Олега Крючкова, украинские беспилотники практически ежедневно атакуют энергетическую систему полуострова, что делает ситуацию с электроснабжением сложной. Власти региона также открывают центры содействия населению в городах, оставшихся без света, где можно зарядить телефоны и хранить медикаменты.
Проблемы с электроснабжением в Крыму могут влиять на другие жизненно важные системы. Так, в Севастополе после атаки водоснабжение подавалось с пониженным напором из-за зависимости гидроузлов от электричества, что потребовало организации подвоза воды жителям.