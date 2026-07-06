На всей территории Крыма произошел блэкаут

Составлено ИИ-Ассистентъ

Массовые отключения электроэнергии в Крыму из-за технологических нарушений не являются редкостью. Ранее, 23 июня 2026 года, также были зафиксированы нарушения электроснабжения в западных и северных муниципалитетах Крыма, затронувшие городские округа Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой и ряд районов. Происходили и более обширные отключения, связанные с непогодой или авариями на сетях, приводящие к обесточиванию тысяч жителей и десятков трансформаторных подстанций.

Власти Крыма ранее неоднократно сталкивались с проблемами в работе электросетей. Например, в 2024 году глава Крыма Сергей Аксенов требовал от «Крымэнерго» наладить работу горячей линии из-за низкой эффективности информирования населения об аварийных отключениях, которые усугублялись аномальной жарой и повышенной нагрузкой на сети. В прошлые годы причиной отключений также могли быть атаки беспилотников на электроподстанции, что приводило к необходимости введения графиков временного отключения электроэнергии для предотвращения перегруза энергосистемы.

Вопросы электроснабжения Крыма также имеют значимый исторический контекст. В ночь на 22 ноября 2015 года весь полуостров остался без света из-за подрыва опор линий электропередач со стороны Украины, что привело к тотальной энергоблокаде. Ущерб от этой блокады предварительно оценивается в 5 триллионов рублей, и Крым планировал подать иск к Украине по этому поводу. Наладить ситуацию тогда удалось за счет запуска энергомоста из Краснодарского края и строительства двух новых ТЭС. Отключение очистных сооружений и подачи воды стали одними из последствий того происшествия.