В Крыму 20 городов и районов остаются без света после ударов БПЛА

В Крыму 20 городов и районов остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами БПЛА, сообщила пресс-служба «Крымэнерго». Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме.

На севере Крыма обесточены городской округ Армянск, город Красноперекопск и Красноперекопский район, город Джанкой и Джанкойский район. В центральном Крыму остаются без света Симферополь, Белогорский и Красногвардейский районы.

На западе полуострова нет энергоснабжения в городе Саки и Сакском районе, в Евпатории, Раздольненском, Первомайском и Черноморском районах. В восточном Крыму без света остались Керчь, Кировский, Ленинский, Нижнегорский и Советский районы, а также частично — Феодосия, передает «РИА Новости».

6 июля на всей территории Крыма произошел блэкаут. В «Крымэнерго» ситуацию объяснили «внешними воздействиями». К середине дня подача электричества была возобновлена в населенных пунктах на востоке и юге полуострова. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг.