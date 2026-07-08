Bloomberg: НАТО намерено продлить сеть нефтепроводов времен холодной войны

Страны НАТО близки к заключению соглашения о расширении сети нефтепроводов времен холодной войны до Восточной Европы и Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Трубопроводы соединяют военные базы, что поможет обеспечить поставки топлива «в случае кризиса».

Официально о решении должны объявить 8 июля на ежегодном саммите НАТО в Анкаре. По словам одного из собеседников агентства, проект может стать крупнейшей инвестицией НАТО за всю историю альянса — за два десятилетия на него могут потратить $30 млрд.

Технические детали, включая структуру финансирования и порядок расширения трубопровода, предстоит согласовать в ближайшие недели. Ожидается, что основную часть финансирования обеспечит НАТО, а оставшуюся часть покроют страны Восточной Европы. Основными бенефициарами Bloomberg называет Польшу, страны Балтии, Румынию, Болгарию и Турцию.

Проект призван улучшить возможности альянса по снабжению топливом самолетов, транспортных средств и военных объектов. Эта инициатива, как отмечает агентство, отражает растущую обеспокоенность тем, что трубопроводов в Западной Европе может оказаться недостаточно «для поддержки крупномасштабных операций вблизи границ России». Большинство стран восточного побережья полагаются на автомобильную или железнодорожную инфраструктуру, которая более уязвима для заторов и нападений, пишет Bloomberg.

В двухдневном саммите НАТО в Анкаре участвуют главы 32 государств, входящих в Североатлантический альянс. По данным СМИ, на мероприятии уже подписали соглашения на $50 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».