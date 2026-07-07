Осторожно, НАТО открывается

В Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО, главная программа которого запланирована на 8 июля. Форум в турецкой столице станет одним из самым коротких в истории альянса — единственная пленарная сессия продлится менее трех часов. А итоговое заявление, как ожидается, будет кратким. Сжатая программа призвана минимизировать риски нового конфликта президента Трампа с западными союзниками, учитывая их разногласия по вопросам военного присутствия США в Европе и стратегии развития оборонной промышленности стран НАТО. В то время как США намерены продавать союзникам свое оружие, европейцы предпочитают делать ставку на собственное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару во вторник днем и, по информации ведущих мировых СМИ, находился в плохом настроении, одной из причин которого могло стать разгромное поражение национальной сборной США на чемпионате мира по футболу от команды Бельгии

Фото: Abdullah Guclu / Reuters Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару во вторник днем и, по информации ведущих мировых СМИ, находился в плохом настроении, одной из причин которого могло стать разгромное поражение национальной сборной США на чемпионате мира по футболу от команды Бельгии

Фото: Abdullah Guclu / Reuters

Главный ньюсмейкер открывшегося 7 июля в Анкаре саммита НАТО президент США Дональд Трамп прибыл в турецкую столицу во вторник днем и, по информации ведущих мировых СМИ, находился в плохом настроении, одной из причин которого могло стать разгромное поражение национальной сборной США на чемпионате мира по футболу от команды Бельгии.

В аэропорту американского лидера встречал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который проследовал с ним в президентский дворец, где в 15:00 по местному времени стартовали переговоры двух лидеров. Их главными темами турецкий гостелеканал TRT Haber назвал отношения Турции и США, вопросы региональной безопасности, Украину, а также повестку начавшего свою работу саммита НАТО.

Ежегодный саммит НАТО в этом году помимо двухсторонних встреч на полях предполагает запланированный на вечер 7 июля рабочий ужин в президентском дворце и одну-единственную пленарную сессию, которая состоится на второй день и продлится менее трех часов. С учетом вступительных и заключительных заявлений у каждого из 32 лидеров стран НАТО будет менее пяти минут на выступление.

Участники саммита НАТО фактически лишь обменяются краткими репликами, не предполагающими дискуссию.

Прибывший в Анкару за несколько часов до Дональда Трампа президент Зеленский не будет допущен к работе пленарной сессии и поучаствует лишь в форуме оборонной промышленности, проходящем на полях саммита НАТО. Встреча Зеленского с президентом Трампом состоится уже после завершения саммита и принятия его итоговой декларации.

По информации дипломатических источников, принятое в Анкаре совместное заявление лидеров стран НАТО станет одним из самых коротких в истории альянса и в него, возможно, даже не войдет упоминание о следующей встрече в верхах в будущем году, учитывая, что президент Трамп рассматривает возможность отказа от практики проведения ежегодных саммитов альянса.

Атмосферу царящего в лагере западных союзников скрытого напряжения, вызванного их опасениями новых конфликтов с президентом Трампом, выразил в интервью газете Politico министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его словам, Европа будет нуждаться в защите США еще «от пяти до десяти лет», необходимых для наращивания собственного военного потенциала, поэтому европейским лидерам следует быть дипломатичными, чтобы не разозлить Трампа.

«Нам нужны американцы, нужно быть дипломатичными, слушать, что они говорят, стараться быть сговорчивыми»,— заявил глава Минобороны Бельгии. Он также предостерег европейских союзников от попыток отдавать предпочтение собственным оборонным компаниям в контрактах на поставку вооружения, назвав оборонную программу ЕС «абсолютно протекционистской».

Какой именно «сговорчивости» США ждут от европейских союзников на саммите альянса, подробно объяснил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в статье, опубликованной на сайте телеканала Fox News. По мнению Уитакера, оборонные стратегии союзников должны опираться именно на американское оружие и военную технику, а не на европейское производство.

«Спрос со стороны союзников стимулирует американское производство. Американское производство обеспечивает возможности союзников. Возможности союзников обеспечивают сдерживание. А сдерживание сохраняет мир»,— изложил американский дипломат схему распределения обязанностей внутри НАТО, как ее понимает администрация США.

По его словам, закупающая американское оружие Европа должна будет взять на себя ответственность за защиту своего континента конвенциональными средствами.

Постпред США при НАТО призвал западных союзников быть готовыми в Анкаре к жесткому аудиту того, какой вклад они вносят в обеспечение коллективной безопасности.

«США продолжат оказывать давление на каждого члена альянса, чтобы они выполняли свои обязательства. Слабое звено в любом месте подрывает коллективную безопасность повсюду»,— предупредил Уитакер, дав понять, что в Анкаре президент Трамп потребует от союзников отчета о росте оборонных расходов.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, грозя покарать несогласных, в первых рядах которых оказалась Испания.

В этой ситуации пытающийся балансировать между США и их союзниками генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны НАТО и Канада уже увеличили свои оборонные бюджеты, однако потратить все выделенные средства они физически не могут, поскольку их предприятия ВПК просто не успевают нарастить производственные мощности до необходимого уровня.

По словам Рютте, европейские члены НАТО и Канада уже выделили дополнительно $250 млрд на оборонные нужды блока, однако освоить эти деньги будет непросто. «Мы достигли максимума с точки зрения возможности использовать эти средства. Потому что есть предел того, на что мы можем потратить эти деньги в течение одного-двух лет с учетом существующей оборонно-промышленной базы»,— признался Рютте.

Вопрос о том, кто будет осваивать многомиллиардные средства, выделенные западными союзниками на вооружение Украины, приобретает для них принципиальное значение и грозит стать в Анкаре яблоком раздора.

В то время как США настаивают на том, чтобы европейцы закупали американское оружие для Киева в рамках программы PURL, в Европе предпочитают, чтобы эти средства прежде всего шли на развитие ее собственного ВПК и Киев закупал американское оружие только в случае отсутствия его европейских аналогов.

На этом фоне главное внимание российской стороны будет приковано к намеченной на среду встрече президента Трампа с Зеленским. «На Аляске нам сказали, что Зеленский будет рекомендации США выполнять. Посмотрим, чем закончится встреча, которая будет на саммите НАТО в Анкаре»,— заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 7 июля на пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.

Сергей Строкань