Участники саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения как минимум на $50 млрд
На саммите НАТО в турецкой Анкаре были подписаны контракты на сумму не менее $50 млрд, сообщает Euractiv со ссылкой на представителя альянса. Основное внимание в соглашениях уделено закупкам систем противовоздушной обороны, БПЛА и совместным проектам в области производства боевой техники и вооружений.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о присоединении 20 стран альянса к инициативе Drone Edge. По этой программе в ближайшие пять лет планируется вложить $40 млрд в производство беспилотников, а также в разработку средств противодействия им.
Саммит НАТО в Анкаре проходит 7-8 июля. В нем поучаствовали главы 32 государств — членов Североатлантического альянса. Основными темами встречи стали оборонное сотрудничество стран НАТО и инвестиции в технологическое развитие альянса.
Подробности — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».
Подписание соглашений на саммите в Анкаре, фокусирующихся на системах ПВО, БПЛА и совместных проектах в оборонной сфере, происходит на фоне призывов НАТО к странам-участницам наращивать производство боевой техники, включая танки, ракеты и беспилотники. Ранее подобные призывы звучали от помощника генсека альянса Ангуса Лэпсли и генсека Йенса Столтенберга, которые подчеркивали необходимость пополнения запасов вооружений и улучшения производственных возможностей после начала конфликта в Украине. Это подчёркивает долгосрочную стратегию НАТО по усилению оборонно-промышленной базы и обеспечению технологического преимущества.
Инвестиции в производство беспилотников также имеют широкий контекст. Ранее Великобритания и страны Балтии, а также Нидерланды уже говорили о необходимости использовать новейшие технологии, включая дроны, для мониторинга Балтийского моря и противодействия угрозам. Кроме того, страны НАТО поддерживают использование Украиной беспилотников для атак вглубь России, рассматривая это как инструмент для оказания давления и приближения мирного урегулирования. Это указывает на возрастающую роль БПЛА не только в оборонных, но и в наступательных стратегиях альянса.
Обсуждение оборонного сотрудничества и инвестиций в технологическое развитие НАТО также связано с давлением со стороны США, в частности, Дональда Трампа, который неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточный вклад в оборону и требовал увеличения расходов, доводя их до 5% ВВП. Хотя целевым показателем ранее были 2% ВВП к 2024 году, многие страны его не достигли. Это финансовое давление и курс на увеличение оборонных расходов являются ключевым элементом политики альянса, направленной на укрепление его потенциала.