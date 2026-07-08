Участники саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения как минимум на $50 млрд

На саммите НАТО в турецкой Анкаре были подписаны контракты на сумму не менее $50 млрд, сообщает Euractiv со ссылкой на представителя альянса. Основное внимание в соглашениях уделено закупкам систем противовоздушной обороны, БПЛА и совместным проектам в области производства боевой техники и вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о присоединении 20 стран альянса к инициативе Drone Edge. По этой программе в ближайшие пять лет планируется вложить $40 млрд в производство беспилотников, а также в разработку средств противодействия им.

Саммит НАТО в Анкаре проходит 7-8 июля. В нем поучаствовали главы 32 государств — членов Североатлантического альянса. Основными темами встречи стали оборонное сотрудничество стран НАТО и инвестиции в технологическое развитие альянса.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».