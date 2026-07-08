Арбитражный суд поддержал владельца «Великан-Парка» в споре со Сбером

Арбитражный суд Северо-Западного округа завершил конфликт вокруг кинотеатра «Великан-Парк». Кассационная инстанция 2 июля подтвердила решения нижестоящих судов в пользу компании «Интерком», признав действия кредитора попыткой навредить бизнесу, пишет «Фонтанка».

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Кинотеатр продолжит работу в штатном режиме

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Судебное разбирательство длилось почти четыре года. Предметом спора стали условия кредитного договора со Сбером, в частности уступка прав требования по договору цессии и последующее повышение ставки. Суд счел эти действия недобросовестными и фактически откатил условия займа на четыре года назад.

Собственник кинотеатра — предприниматель и экс-глава «Ленфильма» — заявил о готовности полностью рассчитаться по кредиту на утвержденных судом условиях.

Кирилл Конторщиков