Премьер Бельгии пообещал не провоцировать Трампа после разгрома сборной США
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер полагает, что президент США Дональд Трамп тяжело переживает поражение американской сборной от Бельгии на чемпионате мира. В интервью телекомпании VRT News он сообщил, что не станет первым поднимать эту тему на встрече с господином Трампом, и пообещал его «не провоцировать».
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Фото: Nicolas Economou / Reuters
По словам господина де Вевера, на саммите НАТО в Турции победа бельгийской сборной стала первой темой, которую с ним обсуждают иностранные коллеги. На вопрос о том, беспокоится ли он, что Дональд Трамп может разозлиться из-за результата, премьер сказал, что у президента «есть репутация человека, который иногда довольно раздражительно реагирует на то, что ему не нравится».
Сборная Бельгии вчера разгромила команду США в матче 1/8 чемпионата мира по футболу со счетом 4:1. Игру сопровождал скандал, связанный с игроком американской сборной Фоларином Балоганом. Тот получил красную карточку в предыдущем матче против Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропустить игру против Бельгии, но за него вступился лично президент США Дональд Трамп. Он позвонил главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино и попросил его «пересмотреть» запрет, что и было сделано.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кончайте Балоган».
Вмешательство Дональда Трампа в пересмотр дисквалификации футболиста Фоларина Балогана вызвало широкий резонанс в мировых медиа. Эксперты выражали опасения относительно политизации Чемпионата мира по футболу и обсуждали возможное "двуличие" и "коррумпированность" FIFA. Некоторые издания отмечали, что для Трампа это стало способом "вклиниться" в турнир, который он сравнивал с несколькими Суперкубками.
FIFA, в свою очередь, заявила, что не нарушала свои "фундаментальные" принципы, а дисквалификация была заменена на условную согласно статье 27 дисциплинарного кодекса, которая позволяет такую трансформацию наказания. Ранее был прецедент аналогичной замены дисквалификации на условную для португальского футболиста Криштиану Роналду в отборочном матче чемпионата мира. Этот случай, так же как и более давняя история с бразильским форвардом Гарринчей на Чемпионате мира 1962 года, напоминает о влиянии политических факторов на решения футбольных организаций.
Произошедший скандал привел к тому, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намеревался опубликовать заявление в поддержку Бельгии, обвиняя FIFA в "переходе красной линии" и подрыве "целостности игры". Это подчеркивает напряженность в отношениях между футбольными структурами и опасения относительно справедливости проведения турнира.