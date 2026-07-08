Премьер Бельгии пообещал не провоцировать Трампа после разгрома сборной США

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер полагает, что президент США Дональд Трамп тяжело переживает поражение американской сборной от Бельгии на чемпионате мира. В интервью телекомпании VRT News он сообщил, что не станет первым поднимать эту тему на встрече с господином Трампом, и пообещал его «не провоцировать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Фото: Nicolas Economou / Reuters Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Фото: Nicolas Economou / Reuters

По словам господина де Вевера, на саммите НАТО в Турции победа бельгийской сборной стала первой темой, которую с ним обсуждают иностранные коллеги. На вопрос о том, беспокоится ли он, что Дональд Трамп может разозлиться из-за результата, премьер сказал, что у президента «есть репутация человека, который иногда довольно раздражительно реагирует на то, что ему не нравится».

Сборная Бельгии вчера разгромила команду США в матче 1/8 чемпионата мира по футболу со счетом 4:1. Игру сопровождал скандал, связанный с игроком американской сборной Фоларином Балоганом. Тот получил красную карточку в предыдущем матче против Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропустить игру против Бельгии, но за него вступился лично президент США Дональд Трамп. Он позвонил главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино и попросил его «пересмотреть» запрет, что и было сделано.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кончайте Балоган».

Влад Никифоров