Кончайте Балоган

С чемпионата мира по футболу вылетела последняя сборная-хозяйка. Вслед за канадцами и мексиканцами турнир покинула команда США. Она как-то чересчур легко — со счетом 1:4 — уступила бельгийцам, казавшимся до матча 1/8 финала слишком вялыми. Не помогло и вмешательство Дональда Трампа: не принес пользы американцам их лучший форвард Фоларин Балоган, которому простили красную карточку, полученную в прошлой игре. В следующем раунде сборная Бельгии сыграет с действующими чемпионами Европы испанцами.

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Этот матч сборная Бельгии начала так бодро, что зрители наверняка задавались вопросом: а та ли это команда, которая всего несколько дней назад мучилась с сенегальцами, выглядела практически безнадежно? Бельгийцы сразу заработали опасный аут, после которого подряд из-за пределов штрафной прикладывались Юри Тилеманс и Тимоти Кастань. До удара последнего вратарю американцев Мэтту Фризу пришлось тянуться изо всех сил. Они сразу заработали угловой, с которого доставили мяч до головы Шарля де Кетеларе. В общем, захватили инициативу, были совершенно не похожи на себя прежних.

Может быть, помогли четыре изменения, которые внес в стартовый состав тренер Руди Гарсия. Может быть, разозлил скандал, вспыхнувший накануне матча: Международная федерация футбола ведь сделала американцам подарок, позволив заявить основного форварда Фоларина Балогана, получившего в 1/16 финала красную карточку. А настоял на необходимости такого подарка, как сообщали многие авторитетные СМИ — The New York Times, The Guardian и другие — Дональд Трамп, звонивший президенту головной футбольной структуры Джанни Инфантино.

Так или иначе, бельгийцы были злыми. Уже в первую десятиминутку они разжились еще парой моментов.

Сначала Тилеманс, оказавшись в самом центре штрафной, простил соперника, махнув мимо мяча. А следом Де Кетеларе все-таки открыл счет, завершив не слишком стройную атаку. Заключительная ее фаза, впрочем, была разыграна четко. Нападающий бельгийцев замкнул тонкий прострел Кастаня.

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И этим ведь дело не ограничилось. Бельгийцы продолжали давить. Мяч все еще метался по штрафной американцев. Главный тренер хозяев сидел нахмурившись. И понятно почему: вихревый старт — это же был конек американцев. Это они быстро захватывали преимущество в каждой из встреч группового этапа. Да и в игру с боснийцами они вкатились уверенно.

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Такой — катастрофический для домашней команды — рисунок держался до паузы на водопой. А после нее американцы включили какой-никакой прессинг, да и мяч начал задерживаться у них подольше, чем на пять секунд. И вот Брэндон Мехеле уже вынужден грубо встречать Балогана — пусть тот и принимает мяч спиной к воротам — и дарит американцам опасный стандарт. А удар со штрафного Малика Тильмана становится голевым, благодаря рикошету от стенки. Точнее, рикошету от Ханса Ванакена, вышедшего на поле вместо получившего травму Андре Онаны.

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Вот он, казалось, перелом. Но бельгийцы очень быстро, даже как-то слишком быстро, преимущество вернули. Это был нехитрый, но резвый наскок с подачей Леандро Троссарда. Проворнее всех перед воротами снова оказался де Кетеларе, на этот раз сыгравший головой. 2:1 в пользу сборной Бельгии. Озадаченный Маурисио Почеттино превратился в разъяренного Маурисио Почеттино. Режиссер трансляции сразу после гола предложил зрителям посмаковать вот какие кадры: тренер сборной США разносит ногой бокс с бутылочками Gatorade. До перерыва его подопечные так толком и не очнулись.

А второй тайм получился скучноватым, даже несмотря на то что американцы начали его явно бодрее и дали наполнившим сиэтлский Lumen Field надежду.

Поначалу хозяева больше играли впереди, и шансы были где-то рядом — не хватало только последнего паса. Однако старания полевых помножил на ноль Мэтт Фриз. Он не разобрался в совершенно рутинной ситуации: выскочил из ворот, был первым на мяче, но запнулся и внезапно застыл. Шарль де Кетеларе обобрал голкипера оппонентов, а Ханс Ванакен ткнул мяч в пустой створ.

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Замененный из-за повреждения вскоре после этого провала лидер сборной США Кристиан Пулишич не показывал глаз — то ли от боли, то ли от осознания неизбежности вылета его команды с домашнего турнира. У американцев еще были подходы, были какие-то полумоменты. Еще угрожал воротам заменивший Пулишича Себастьян Берхалтер. Еще вываливался на чужого вратаря Фоларин Балоган. Но даже сократить отставание американцы не сумели.

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А итоговый счет — 4:1 в пользу сборной Бельгии — установил уже в компенсированное время Ромелу Лукаку. Бельгийцы прорвались в четвертьфинал, где встретятся с действующими чемпионами Европы испанцами. А сборная США, не попадавшая на мировых первенствах в восьмерку сильнейших с 2002 года, не сделала этого и на домашнем турнире. Так, с чемпионата мира-2026 вылетели все сборные-хозяйки (ранее на стадии 1/8 финала срезались уступившие марокканцам канадцы и не справившиеся с англичанами мексиканцы).

Роман Левищев