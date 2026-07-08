Петербуржцы столкнулись с двухнедельными очередями и удвоением цен на перевод авто на газ
На фоне топливного кризиса в Петербурге резко вырос спрос на переоборудование личных автомобилей на газомоторное топливо. Специализированные мастерские фиксируют дефицит оборудования и двукратный рост стоимости работ, очереди на установку газобаллонного оборудования достигают нескольких месяцев, пишет «Деловой Петербург».
Эксперты предупреждают, что при сохранении нынешнего уровня спроса дефицит оборудования и высокие цены могут сохраниться до конца сезона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Основной поставщик газовых баллонов — Новогрудский завод — прекратил прием новых заказов. Переоборудование Lada и Kia Rio подорожало с 35 до 70 тыс. рублей, в отдельных случаях ценник за работу доходит до 120 тыс. без учета оборудования. Очереди растянулись на недели, некоторые СТО записывают на сентябрь и октябрь.
Поток клиентов из Петербурга и Ленобласти настолько велик, что иногородние компании направляют специалистов в регион. Эксперты говорят о пике ажиотажа на фоне топливного кризиса. При этом ограничений на отпуск газомоторного топлива на АЗС нет.