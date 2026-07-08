Петербуржцы столкнулись с двухнедельными очередями и удвоением цен на перевод авто на газ

На фоне топливного кризиса в Петербурге резко вырос спрос на переоборудование личных автомобилей на газомоторное топливо. Специализированные мастерские фиксируют дефицит оборудования и двукратный рост стоимости работ, очереди на установку газобаллонного оборудования достигают нескольких месяцев, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты предупреждают, что при сохранении нынешнего уровня спроса дефицит оборудования и высокие цены могут сохраниться до конца сезона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Эксперты предупреждают, что при сохранении нынешнего уровня спроса дефицит оборудования и высокие цены могут сохраниться до конца сезона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основной поставщик газовых баллонов — Новогрудский завод — прекратил прием новых заказов. Переоборудование Lada и Kia Rio подорожало с 35 до 70 тыс. рублей, в отдельных случаях ценник за работу доходит до 120 тыс. без учета оборудования. Очереди растянулись на недели, некоторые СТО записывают на сентябрь и октябрь.

Поток клиентов из Петербурга и Ленобласти настолько велик, что иногородние компании направляют специалистов в регион. Эксперты говорят о пике ажиотажа на фоне топливного кризиса. При этом ограничений на отпуск газомоторного топлива на АЗС нет.

Кирилл Конторщиков