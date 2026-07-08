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В Петербурге стартовала вторая волна записи в школы

В Санкт-Петербурге началась вторая волна приема заявлений в первые классы. За первые дни подано почти 68 тыс. обращений, из которых 12% оформлены через офисы МФЦ. Прием документов продлится до 5 сентября, пишет «Петербургский Дневник».

Прием документов продлится до 5 сентября

Прием документов продлится до 5 сентября

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прием документов продлится до 5 сентября

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по информатизации, значительная доля электронных обращений подтверждает востребованность дистанционных сервисов и высокий уровень цифровизации образовательной сферы города. В многофункциональных центрах заявители могут подать документы двумя способами: непосредственно в окне приема у специалиста либо через компьютеры самообслуживания, где сотрудники помогают заполнить форму онлайн.

Кирилл Конторщиков

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