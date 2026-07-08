«Балтика» вложила 10 млрд рублей в модернизацию производств

Пивоваренная компания «Балтика» за последний год направила около 10 млрд рублей на модернизацию своих предприятий. Об этом «РБК Ростов сообщили» в пресс-службе головной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Одним из объектов обновления стал завод «Южная Заря 1974» в Ростовской области — на эти цели выделено порядка 2 млрд рублей. В текущем году 1,2 млрд рублей из этой суммы направили на запуск новой линии разлива на донском предприятии.

Мощность завода составляет 5,6 млн гектолитров пива в год, площадь территории — около 13 га.

Мария Хоперская