В ночь на 8 июля беспилотной атаке подверглись 11 районов Дона

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили около 70 БПЛА в 11 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Нападению подверглись следующие муниципалитеты: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.

«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам»,— добавил Юрий Слюсарь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганрогском заливе пострадали два человека, находившиеся на борту танкера. Два танкера следовали в Ростов-на-Дону. На одном из судов эвакуировали экипаж. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались.

Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться.

Мария Хоперская