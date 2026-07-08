NBC: новые удары США по Ирану стали масштабнее предыдущих

Составлено ИИ-Ассистентъ

Недавние масштабные удары США по Ирану, о которых сообщило NBC News, являются частью более широкого конфликта, который существенно обострился в последние месяцы. Например, в конце июня 2026 года США атаковали иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. В середине апреля 2026 года президент США Дональд Трамп пригрозил, что иранские суда, приблизившиеся к зоне морской блокады США, будут «немедленно уничтожены». А уже 9 июня 2026 года Вооруженные силы США нанесли удар по танкеру под флагом Палау, который пытался прорвать блокаду и зайти в иранский порт.

В целом, конфликт между США и Ираном носит затяжной характер. Например, в конце февраля 2026 года Дональд Трамп подтвердил участие американских войск в военной операции Израиля против Ирана, заявив о «крупномасштабной военной операции» с целью «устранения непосредственных угроз» со стороны Тегерана. В тот период американская армия уничтожила иранский флот и ракетную промышленность. Эти события показали, что США готовы продолжать атаки в ответ на действия Ирана, при этом администрация запрашивала у частных спутниковых компаний закрыть доступ к снимкам военных баз, чтобы скрыть масштабы ущерба от ответных ударов Ирана.

Пентагон ранее занижал оценку ущерба от иранских ударов по американским военным базам, который, по неофициальным данным Американского института предпринимательства, мог составить миллиарды долларов, включая поражение более 100 целей на 11 базах в семи странах Персидского залива. На фоне этих событий США рассматривали переименование операции против Ирана из «Эпической ярости» в «Кувалду» в случае срыва перемирия. Это указывало на серьезность намерений США вернуться к атакам, при этом военное присутствие США в регионе могло быть значительно увеличено.