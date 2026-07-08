Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность урегулирования российско-украинского конфликта. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он сказал, что сейчас мир на Украине может казаться маловероятным, но в такие моменты военного времени порой и выпадает шанс закончить боевые действия.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«У меня был хороший разговор с президентом (Владимиром.— "Ъ") Путиным... Также я поговорил с президентом (Владимиром.— "Ъ") Зеленским после этого. Я думаю, они оба хотят сделки. Плохо, что это заняло так много времени. Но я думаю, что-то получится»,— сказал американский президент.
По информации турецкой газеты Milliyet, возобновление переговоров России и Украины должно стать одной из основных тем встречи господина Трампа и господина Эрдогана.
Последний прямой раунд переговоров России и Украины прошел в феврале 2026 года. Дональд Трамп пообещал вернуться к усилиям по достижению мира после завершения конфликта США с Ираном. В июне он пообещал повлиять на Украину и ЕС ради прекращения боевых действий и призвал Россию заключить сделку.
Заявления Дональда Трампа о стремлении Владимира Путина и Владимира Зеленского к сделке прозвучали на фоне его активных усилий по урегулированию российско-украинского конфликта. Трамп не раз заявлял о своей способности быстро решить конфликт и проводил переговоры с обоими лидерами. Примечательно, что в начале своей новой каденции Трамп сначала предпочитал говорить с Путиным, а потом с Зеленским, но в последнее время схема поменялась.
Переговоры между США, Россией и Украиной уже проходили ранее. В частности, в феврале 2026 года состоялись трехсторонние переговоры в Абу-Даби, где обсуждался обмен военнопленными. Также представители США и Украины встречались в Женеве для обсуждения мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Этот план включал отказ НАТО от размещения войск на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, а также сокращение численности ВСУ. В ответ на это Евросоюз и Украина выдвинули свои встречные предложения, ставящие акцент на прекращении огня до обсуждения территориальных вопросов и потреблении гарантий безопасности.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым Трамп встречался, выразил уверенность, что Трамп при желании сможет положить конец конфликту. Он неоднократно настаивал на мирном решении и стремится к повышению значимости Турции как посредника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал готовность Владимира Путина к мирному урегулированию и его высокую оценку усилий Трампа в этом направлении. Однако европейские страны, по мнению Пескова, препятствуют мирному процессу, способствуя конфронтации.