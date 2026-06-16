Трамп призвал Россию заключить сделку с Украиной

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) во Франции. После переговоров господин Трамп заявил, что Россия «должна заключить сделку», чтобы «положить конец войне» на Украине, цитирует его AFP. Подробности встречи американский президент не привел.

Дональд Трамп накануне пообещал, что после завершения войны с Ираном США займутся урегулированием конфликта на Украине. 14 июня он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились о визите в Москву спецпредставителей президента США, но точная дата пока не определена. Господин Трамп также заявил о готовности воздействовать на Украину и Евросоюз ради мира.