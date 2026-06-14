Трамп пообещал воздействовать на Киев и ЕС ради мира

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готов для прекращения боевых действий оказать влияние как на европейских партнеров, так и на Украину. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

«Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "Семерки"»,— сказал господин Ушаков.

Российский президент в беседе с господином Трампом отметил, что никакие попытки Киева «наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя». По словам господина Ушакова, российская сторона считает, что ЕС и Украина ставят перед собой цель затянуть конфликт.

Саммит G7 пройдет во Франции с 15 по 17 июня. По данным Bloomberg, господин Трамп планирует обсудить на мероприятии с коллегами из стран ЕС потенциальные переговоры с Россией. При этом агентство сообщало, что американский президент не планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.