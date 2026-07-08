Египет потребовал расследовать действия судьи в матче с Аргентиной на ЧМ

Египетская футбольная ассоциация (EFA) пожаловалась в Международную федерацию футбола (FIFA) на действия главного судьи Франсуа Летиксера в матче с командой Аргентины на ЧМ-2026. Его слова приводит Voices of Emirates.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тренер сборной Египта Хоссам Хассам (слева) получает желтую карточку от арбитра матча с Аргентиной Франсуа Летексье (справа) Фото: Paul Childs / Reuters Летексье показывает красную карточку членам тренерского штаба Египта Фото: Paul Childs / Reuters Слева направо: тренер сборной Египта Хоссам Хасан, арбитр Франсуа Летексье и игрок египетской сборной Мохаммед Салах Фото: Paul Childs / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Тренер сборной Египта Хоссам Хассам (слева) получает желтую карточку от арбитра матча с Аргентиной Франсуа Летексье (справа) Фото: Paul Childs / Reuters Летексье показывает красную карточку членам тренерского штаба Египта Фото: Paul Childs / Reuters Слева направо: тренер сборной Египта Хоссам Хасан, арбитр Франсуа Летексье и игрок египетской сборной Мохаммед Салах Фото: Paul Childs / Reuters

Президент EFA Хани Абу Рида потребовал расследования в отношении французского арбитра. По его словам, судья допустил серьезные ошибки во время матча и «применил двойные стандарты», что стало причиной поражения египетской сборной.

Господин Абу Рида также потребовал проверить действия всей судейской бригады, включая видеоассистентов арбитров (VAR), из-за «вопиющих ошибок и упорного отказа от просмотра некоторых моментов».

В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина обыграла команду Египта со счетом 3:2. Один из спорных моментов произошел на 58-й минуте при счете 1:0 в пользу Египта. Египетский полузащитник Мостафа Зико забил мяч, но после просмотра VAR гол был отменен из-за фола в центре поля при начале атаки.

Аргентина встретится с командой Швейцарии в 1/4 чемпионата мира. Игра пройдет 12 июля в 4:00 мск. Действующий победитель турнира — Аргентина.