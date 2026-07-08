Египет потребовал расследовать действия судьи в матче с Аргентиной на ЧМ
Египетская футбольная ассоциация (EFA) пожаловалась в Международную федерацию футбола (FIFA) на действия главного судьи Франсуа Летиксера в матче с командой Аргентины на ЧМ-2026. Его слова приводит Voices of Emirates.
Президент EFA Хани Абу Рида потребовал расследования в отношении французского арбитра. По его словам, судья допустил серьезные ошибки во время матча и «применил двойные стандарты», что стало причиной поражения египетской сборной.
Господин Абу Рида также потребовал проверить действия всей судейской бригады, включая видеоассистентов арбитров (VAR), из-за «вопиющих ошибок и упорного отказа от просмотра некоторых моментов».
В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина обыграла команду Египта со счетом 3:2. Один из спорных моментов произошел на 58-й минуте при счете 1:0 в пользу Египта. Египетский полузащитник Мостафа Зико забил мяч, но после просмотра VAR гол был отменен из-за фола в центре поля при начале атаки.
Аргентина встретится с командой Швейцарии в 1/4 чемпионата мира. Игра пройдет 12 июля в 4:00 мск. Действующий победитель турнира — Аргентина.
Жалоба Египетской футбольной ассоциации на судейство Франсуа Летиксера в матче с Аргентиной — это не первый случай, когда судейские решения вызывают вопросы на Чемпионате мира. Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривал корректировку правил борьбы в штрафной площади после инцидента в матче чемпионата Англии, где судья отменил гол после консультации с VAR из-за фола. Тогда эксперты, в том числе бывшие футболисты и рефери, разошлись в оценках ситуации.
Судейские скандалы в целом являются частым явлением в футболе. Например, в российском футболе ошибки арбитров регулярно влияли на результаты матчей в РПЛ, что приводило к открытым письмам клубов и обвинениям в адрес судей.
Египетская сборная показала хорошие результаты на пути к 1/8 финала ЧМ-2026, выиграв у Австралии в серии пенальти и сыграв вничью с Ираном на групповом этапе. До этого ей удалось обыграть Новую Зеландию, что стало первой победой Египта в истории чемпионатов мира. А в отборочном турнире команда набрала 23 очка, заняв первое место в группе A. Матчи чемпионата мира проводятся в США, Мексике и Канаде.