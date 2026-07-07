Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Египта со счетом 3:2 в 1/8 чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси (справа) забил гол в ворота команды Египта

Фото: Carlos Barria / Reuters Лионель Месси (справа) забил гол в ворота команды Египта

Фото: Carlos Barria / Reuters

Счет открыл защитник сборной Египта Яссер Ибрагим на 15-й минуте. Второй мяч в ворота аргентинской команды забил нападающий Мостафа Зико на 67-й минуте.

Аргентина отыгралась только во втором тайме. На 79-й минуте гол забил защитник Кристиан Ромеро. На 83-й — нападающий Лионель Месси. Это восьмой гол Месси с начала чемпионата. Победный гол аргентинцам принес полузащитник Энцо Фернандес на третьей минуте дополнительного времени. Голевая передача на Ромеро для Месси стала девятой на чемпионатах мира, он стал рекордсменом по этому показателю, обогнав Диего Марадону.

На 21-й минуте Лионель Месси не забил пенальти. Это стало вторым случаем с начала чемпионата. В первый раз он не смог забить пенальти в матче Аргентины и Австрии во время группового этапа 22 июня.

Соперник Аргентины в четвертьфинале определится по итогам матча между Швейцарией и Колумбией, который начнется в 23:00 мск 7 июля. Матч с участием аргентинской команды пройдет 12 июля. Начало — в 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующий победитель турнира — Аргентина.