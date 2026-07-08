Президент Сирии назвал страну равноправным партнером Запада после визита Макрона
Сегодняшняя Сирия открывает двери для равноправного партнерства и готова стать незаменимым мостом между Востоком и Западом, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа. Такое заявление прозвучало после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Дамаск для переговоров.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа
Фото: Mahmoud Hassano / Reuters
«То, основы чего мы закладываем сегодня — это партнерство, построенное на реальных проектах, служащих интересам наших двух народов. Результатом наших дискуссий стал стратегический пакет соглашений и контрактов с ведущими французскими компаниями»,— добавил господин аш-Шараа (цитата по SANA).
Поездка господина Макрона стала первым визитом президента Франции в страну за последние 18 лет, а также первым визитом западного лидера после свержения Башара Асада. Стороны договорились назначить послов в обеих странах, а также расширять политическое, экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности. Во время поездки французского президента в Дамаске прогремели взрывы, при которых пострадали почти 20 человек, в том числе замминистра туризма Сирии.
Подробнее о произошедшем в Дамаске — в материале «Ъ» «Визит в тротиловом эквиваленте».
Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Дамаск стал первым приездом западного лидера в Сирию после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года, а также первым за 18 лет визитом президента Франции. После падения режима Асада Франция и Германия выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии, подчеркивая важность соблюдения прав человека и защиты меньшинств, а также сохранения территориальной целостности страны.
Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа значительно укрепил свои позиции на международной арене, посетив Москву в октябре 2025 года для переговоров с Владимиром Путиным, а затем Вашингтон в ноябре 2025 года встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, в декабре 2025 года он посетил Париж. Эти визиты способствовали ослаблению международных санкций против Сирии и заключению соглашения о сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с терроризмом.
Новые власти Сирии стремятся к балансу в отношениях между Востоком и Западом, хотя в феврале 2025 года Владимир Путин выразил готовность пересмотреть прежние соглашения с Сирией и поддержать её социально-экономическое развитие. На переговорах с российским лидером поднимался вопрос о будущем российских военных баз на сирийской территории. Несмотря на международное признание, Сирия сталкивается с серьёзными внутренними проблемами, которые ей приходится решать самостоятельно.