Визит в тротиловом эквиваленте

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил «исторический» визит в Дамаск. Он стал первым западным лидером, посетившим Сирию с момента краха режима Башара Асада в декабре 2024 года. На переговорах со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа французский лидер обсудил не только развитие экономических отношений, но и проблемы инклюзивности сирийского общества. Аккомпанементом поездки господина Макрона стали прогремевшие в Дамаске взрывы, в результате которых пострадали почти 20 человек, в том числе замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Поездка Эмманюэля Макрона стала первым визитом французского президента в Сирию почти за 17 лет. Французский лидер приземлился в Дамаске вечером 6 июля, а на следующий день был принят Ахмедом аш-Шараа. На переговорах в президентском дворце главы государств обсудили проблемы восстановления Сирии и ее транзитный потенциал, учитывая кризис вокруг Ормузского пролива.

Господин аш-Шараа отметил, что его страна обладает стратегическим географическим положением, значимость которого только возросла на фоне конфликта между США и Ираном. «Мир осознал ценность безопасных и стабильных транспортных путей, которые расположены здесь»,— подчеркнул сирийский лидер.

Отдельно обсуждалась помощь Франции в восстановлении Сирии и французские инвестиции в страну.

В интервью французскому телеканалу BFMTV, приуроченному к поездке господина Макрона, Ахмед аш-Шараа подчеркнул: «Мы рассчитываем, что Франция окажет содействие в реализации инфраструктурных проектов и налаживании работы банковского сектора».

По словам президента Сирии, страна сейчас восстанавливает силы и помощь со стороны Парижа была бы очень кстати. «Нам нужна поддержка в области технологий, и Франция входит в число наиболее передовых стран в этой сфере. Есть много других секторов, в развитии которых она может принять участие»,— добавил господин аш-Шараа.

Символическим жестом французской стороны, приуроченным к поездке, стало решение вернуть Дамаску почти 20 артефактов, которые принадлежали музеям Сирии, но находились на территории Пятой республики с 2011 года. Официально Париж арендовал их до 2014 года, однако впоследствии отложил их возвращение в связи с проблемами в сфере безопасности — продолжавшейся на тот момент в Сирии гражданской войной.

Впрочем, после смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года Сирия, как выяснилось, не решила всех проблем с безопасностью. В день переговоров в президентском дворце в Дамаске прогремели два взрыва — неподалеку от офиса Министерства туризма Сирии и рядом с отелем, в котором остановился президент Макрон. Самодельные взрывные устройства были заложены на расстоянии десяти метров друг от друга. Одно находилось в припаркованном автомобиле, а другое — в контейнере для мусора. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны горящий автомобильный фургон и пятна крови.

Как сообщило МВД Сирии, бомбы сдетонировали во время попытки их обезвредить. В результате терактов пострадали 18 человек, в том числе, по некоторым сообщениям, и Фарадж аль-Кашкуш — заместитель министра туризма Сирии.

Еще по прибытии в Дамаск господин Макрон дал понять, что хочет напомнить Дамаску о необходимости обеспечить инклюзивность Сирии.

«Я приехал, чтобы подтвердить приверженность Франции поддержке сирийского народа в деле создания суверенной, единой Сирии, которая будет придерживаться принципов плюрализма и мира со своими соседями,— сказал хозяин Елисейского дворца.— Давайте вместе откроем новую главу мира и стабильности в регионе».

Неделю назад президентский дворец объявил список из 70 своих назначенцев, которые должны войти в 210-местный парламент по «президентской» квоте. Несмотря на то что господин аш-Шараа обещал за счет этой доли защитить этноконфессиональный баланс в законодательном органе, мандатов не получили представители бывшей курдской администрации, которая сейчас работает над интеграцией в единые структуры власти Арабской Республики. Гарантом курдских интересов долгое время выступала Франция.

Как заявил источник эмиратского издания The National в окружении господина Макрона, Париж был заинтересован в том, чтобы «потребовать от новых властей Сирии соответствия чаяниям всего общества и ответственного отношения к Европе и миру в интересах восстановления и воссоединения».

Несмотря на то что Франция до сих пор рассматривает Сирию как свою историческую сферу влияния (Париж де-факто контролировал ближневосточную страну с 1920 по 1946 год), влияние Франции на сирийские дела остается символическим.

Как пояснили источники издания Le Figaro, французские дипломаты приезжают в Дамаск на три-четыре дня в неделю из Бейрута, а когда они встречаются с сирийцами, их охраняет отряд вооруженных людей. «Пять бронемашин для защиты культурной миссии — это чересчур»,— отмечает один из источников Le Figaro.

Работа французской дипмиссии в Дамаске до сих пор не восстановлена в полном объеме, а инвестиционные вливания до сих пор невозможны из-за частично сохраняющихся международных санкций, говорят собеседники Le Figaro.

Нил Кербелов