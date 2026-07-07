Макрон стал первым западным лидером, который посетил Сирию после свержения Асада

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Сирию с целью провести переговоры с президентом республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Он стал первым главой государства, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сирии Ахмед аш-Шара (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin, AFP Президент Сирии Ахмед аш-Шара (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin, AFP

Ключевой темой поездки станет вопрос восстановления Сирии. Эмманюэля Макрона сопровождают руководители французских предприятий, в том числе генеральные директора энергетической группы TotalEnergies и судоходной транспортной компании CMA CGM, сообщал ранее представитель администрации французского президента.

«Я приехал, чтобы подтвердить приверженность Франции поддержке сирийского народа в деле создания суверенной, единой Сирии, которая будет придерживаться плюрализма и мира со своими соседями. Давайте вместе откроем новую главу мира и стабильности в регионе»,— заявил господин Макрон по прибытии в Дамаск (цитата по ТАСС).

Господин аш-Шараа заявил, что Франция поможет наладить работу финансового сектора, восстановить поучаствовать в восстановлении сельского хозяйства, промышленности и туризма. «Прежний режим держался на наркоторговле. Сирия превратилась в хаб по производству наркотиков. Как только мы прибыли в Дамаск, мы начали ликвидировать эти каналы трафика. У нас общие цели в сфере безопасности с Францией, что закрепляется этим визитом, и благодаря нашим отношениям, которые мы развиваем с прошлого года, мы сейчас находимся на этапе реализации различных шагов»,— заявил он в интервью BFMTV.