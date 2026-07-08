Нетаньяху выступил против планов США продать Турции истребители F-35

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против продажи американских истребителей F-35 Турции. Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотрит вопрос о поставках.

«Он (Реджеп Тайип Эрдоган.— ”Ъ”) не совсем образцовый союзник Соединенных Штатов. Он угрожает уничтожить мою страну, единственное еврейское государство... Это не та сила, которая несет мир и стабильность. Когда вы даете им такую мощь, вдогонку вы увидите агрессию»,— сказал господин Нетаньяху в эфире CNN.

По словам израильского премьера, он напрямую призывал президента США Дональда Трампа не продавать истребители Турции, так как это «разрушит баланс сил на Ближнем Востоке».

На прошлой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре с CNN Turk назвал Израиль «бременем, которое человечество больше не может нести». В этом году господин Эрдоган называл премьера Израиля тираном и пообещал ему «должный урок» от мусульман всего мира. В 2023 году он называл еврейское государство террористической организацией, а израильских солдат — военными преступниками.

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году того, как купила российские зенитные ракетные системы С-400. Анкара назвала решение Вашингтона несправедливым и незаконным шагом. Позже США ввели против Турции санкции. Накануне господин Трамп объявил, что намерен снять меры против Анкары, а также заявил, что собирается рассмотреть вопрос о поставках Турции истребителей.