Трамп: США рассмотрят вопрос о поставках Турции истребителей F-35

Соединенные Штаты рассмотрят вопрос о поставках Турции истребителей F-35. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на вопросы журналистов.

«Это решение мы собираемся принять. У нас очень хорошие отношения. Многие люди, в том числе те, которые сидят в этом кабинете, думают, почему бы нам это не сделать»,— сказал американский президент (цитата по «Интерфакс»).

По словам Дональда Трампа, Турция на протяжении многих лет относится к США гораздо лояльнее, чем многие другие страны. Президент Турции в ответ на это заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.

«Вопрос F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с Соединенными Штатами и получили обещание о поставке пяти самолетов»,— отметил господин Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что переговоры по программе F-35 продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей между Анкарой и Вашингтоном. Ранее Дональд Трамп заявил, что США отменят санкции в отношении Турции, введенные по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций», Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара назвала это несправедливым и незаконным шагом. Позже США ввели против Турции санкции. Ожидалось, что во время визита на июльский саммит НАТО Дональд Трамп поддержит потенциальную продажу истребителей, несмотря на то, что юридические препятствия еще не полностью устранены.