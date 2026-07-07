Трамп сообщил об отмене санкций США против Турции

Президент США Дональд Трамп отменит санкции в отношении Турции, введенные по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций», Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Об этом господин Трамп рассказал на пресс-конференции в Анкаре, где проходит саммит НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре

Фото: Dogukan Keskinkilic / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре

Фото: Dogukan Keskinkilic / Pool / Reuters

«Мы не хотим налагать санкции на друзей»,— отметил американский президент, передает Reuters.

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, Анкара назвала это несправедливым и незаконным шагом. Позже США ввели против Турции санкции. Ожидалось, что во время визита на июльский саммит НАТО Дональд Трамп поддержит потенциальную продажу истребителей, несмотря на то, что юридические препятствия еще не полностью устранены. Сам господин Трамп ранее заявил, что они с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудят вопросы торговли.

В конце июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что власти США рассматривают возможность передачи истребителей F-35 Турции. Администрация работает с Конгрессом по этому вопросу.

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