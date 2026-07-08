Гроб с телом Али Хаменеи доставили в Ирак

Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в первый день военной операции Израиля и США 28 февраля, доставили в Ирак, где продолжатся масштабные церемонии прощания с ним. Об этом сообщает Press TV.

Гроб доставят в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Али Хаменеи будет погребен в его родном городе Мешхед в Иране, на территории самой большой в мире мечети.

С 4 по 6 июля с аятоллой простились в Тегеране. Его сын, Моджтаба Хаменеи, занявший пост верховного лидера, на церемонии не появился. После этого тело было доставлено в город Кум, после чего прошел намаз с участием нескольких тысяч скорбящих. Завершились мероприятия в городе траурной процессией, в которой приняли участие несколько миллионов человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран взял себя в кулак».