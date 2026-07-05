Трое сыновей Али Хаменеи простились с ним на церемонии в Тегеране
В Тегеране продолжается траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. У его гроба присутствовали трое сыновей — Мостафа, Мейсам и Масуд, тогда как Моджтаба Хаменеи, занявший пост верховного лидера, на церемонии не появился, передает Reuters. Моджтаба Хаменеи был ранен в результате удара, унесшего жизнь его отца. Он до сих пор еще не появлялся на публике.
Прощание состоялось на территории религиозного комплекса Мосалла на востоке столицы. Там были выставлены гробы Али Хаменеи и еще четырех членов семьи, включая дочь, зятя, невестку и 14-месячную внучку.
На церемонии также присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По сообщениям Reuters, в Мосаллу всю ночь стекались тысячи иранцев, а метро зафиксировало около 7 млн поездок.
Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Траурные мероприятия в Тегеране продолжаются с 4 по 6 июля, а похороны назначены на 9 июля в Мешхеде. На церемонию уже прибыли иностранные делегации примерно из 100 стран, российскую делегацию возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. После его гибели исполняющим обязанности верховного лидера сначала был назначен священнослужитель Алиреза Арафи, возглавивший Совет лидеров — коллективный орган власти, созданный на время войны. Однако элиты ускорили процесс избрания нового лидера, и основным кандидатом стал сын покойного Моджтаба Хаменеи, несмотря на его недостаточный религиозный ранг и отсутствие политического опыта.
Траурные мероприятия были отложены из-за войны и угроз безопасности, изначально церемония прощания планировалась на 4 марта. Иранские власти опасались давки и ожидали беспрецедентного числа желающих проститься, поэтому мероприятия были перенесены на июль. Прощание охватывает несколько городов и стран, в том числе Кум, а также иракские Кербелу и Наджафу, где аятоллу также почитали как одного из главных шиитских духовных лидеров. Ожидается участие до 20 миллионов человек, что может стать рекордом по массовости.