Трое сыновей Али Хаменеи простились с ним на церемонии в Тегеране

В Тегеране продолжается траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. У его гроба присутствовали трое сыновей — Мостафа, Мейсам и Масуд, тогда как Моджтаба Хаменеи, занявший пост верховного лидера, на церемонии не появился, передает Reuters. Моджтаба Хаменеи был ранен в результате удара, унесшего жизнь его отца. Он до сих пор еще не появлялся на публике.

Прощание состоялось на территории религиозного комплекса Мосалла на востоке столицы. Там были выставлены гробы Али Хаменеи и еще четырех членов семьи, включая дочь, зятя, невестку и 14-месячную внучку.

На церемонии также присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По сообщениям Reuters, в Мосаллу всю ночь стекались тысячи иранцев, а метро зафиксировало около 7 млн поездок.

Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Траурные мероприятия в Тегеране продолжаются с 4 по 6 июля, а похороны назначены на 9 июля в Мешхеде. На церемонию уже прибыли иностранные делегации примерно из 100 стран, российскую делегацию возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.